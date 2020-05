Chiellini, en su autobiografía:"El alcohol era el punto débil de Arturo Vidal"

El italiano dice que las alidas nocturnas y la bebida pasaban factura a Vidal, pero dice que "las debilidades son parte de la condición humana"

Durante su estancia en la Juve, Arturo Vidal dejó huella y marcó al vestuario. Así lo atestigua Giorgio Chiellini se ha referido al chileno en su autobiografía. El defensa italiano compartió vestuario con Vidal en la durante cuatro temporadas y ha dejado algunos comentarios sobre la personalidad de Arturo...y sobre su punto débil, que según Chiellini..era el alcohol. El italiano explica que "a veces, Arturo Vidal salía y bebía más de lo que debía, todo el mundo lo sabe. El alcohol es su punto débil", dijo.

Chiellino explicaba que, en el caso de Arturo Vidal, al menos "un par de veces al año no se presentaba a entrenar o llegaba diciendo que estaba bastante alegre", comenta el italiano según recogen varios medios italianos. Eso sí, el defensor central no hace estas declaraciones para atacar a Vidal, sino que quita hierro, alegando que "las debilidades son parte de la naturaleza humana. El futbolista no es un demonio o un santo, y no se discute la calidad ni la persona por estos hechos".

El central transalpino recuerda, en su autobiografía, una anécdota sobre el hoy jugador del Barça: "Estábamos en Miami. Era la noche antes del último entrenamiento antes de volver. A la mañana siguiente, Arturo estaba en la cama y tuvieron que levantarlo a la fuerza. Conte pensaba darle un castigo ejemplar porque se imaginaba que en ese estado no iba a rendir. Llevábamos diez minutos de entrenamiento y Arturo todavía parecía borracho y ni siquiera veía pasar la pelota. Pero al terminar la sesión... corría como un loco. Así que el técnico dijo: ¿Qué puedo decirle a esa persona, que entre otras cosas trae alegría al grupo?", comentó.

Vidal sigue entrenándose bajo la disciplina del FC Barcelona, que apura su tiempo para poder completar las sesiones indicadas para intentar el regreso del fútbol en . En cuanto al chileno, que se quiere quedar en , se siguen suceciendo los rumores de mercado, no confirmados, que le situán en los planes de Newcastle, Inter o Juventus.