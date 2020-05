Claudio Marchisio no quiere ver a Arturo Vidal reforzando al Inter

“No me gustaría, les daría un alma aún más fuerte. Es de los que siempre quieres tener a tu lado en el campo”, dijo sobre el volante del Barcelona.

El posible fichaje de Arturo Vidal al sumó un nuevo capítulo. Y es que el ex jugador italiano Claudio Marchisio, histórico de la y excompañero del volante chileno en la "Vecchia Signora", aseguró que no le gustaría ver al mediocampista del defendiendo a la escuadra de Antonio Conte, el archirrival del conjunto 'bianconero' en la .

Respecto al posible arribo del formado en a la tienda lombarda, el ex juventino mostró abiertamente su temor e indicó: "No me gustaría. Arturo les daría un alma aún más fuerte. Es uno de los que siempre te gustaría tener en el campo a tu lado", dijo en diálogo con Sport.

¿Dupla con Aránguiz? Vidal podría retornar al Leverkusen

Más equipos

Cabe recordar que el protocolo enviado por la Federación Italiana de Fútbol (FIGC) al gobierno de ese país fue retocado y aprobado, por lo que los clubes del Calcio están habilitados a retomar los entrenamientos de manera colectiva desde el próximo lunes 18 de mayo. Eso sí, aún no tienen fecha para reanudar la competencia en el marco de la pandemia a causa del Covid-19.

El artículo sigue a continuación

Sobre esto, Marchisio expresó: "No se si terminará, pero se debe reanudar. No hay que esperar a que haya cero infecciones, pero siempre con seguridad", sugirió.

Por otra parte, el exfutbolista, que ganó siete Scudettos con la Juve, cuatro Copas y tres Supercopas locales, entregó su visión sobre Maurizio Sarri, a quien se le ha cuestionado durante toda la temporada. "Al entrenador de la Juventus siempre se le juzga, pero hay que esperar a los resultados del final de temporada. Hasta la fecha todavía está vivo en las tres competiciones, así que se le debe valorar al final".

Finalmente, comentó respecto a la renovación de Gianluigi Buffon en el elenco de Turín. “Gigi tiene tanta energía y ganas de continuar que es correcto que continúe. Ha caído en el papel de vestir al hombre, es importante para el núcleo duro de los italianos en la Juve. No me sorprende su renovación, hay recuperación en estos meses. Puede ayudar mucho más a los recién llegados", cerró.