Chelsea vs. Everton, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El bajón de Chelsea continúa. Los Blues no han ganado un partido desde su 3-0 contra Barcelona en la Liga de Campeones el 25 de noviembre. Desde entonces, han empatado 1-1 en casa contra Arsenal, perdido 3-1 en Leeds, disputado un empate 0-0 en Bournemouth y luego perdido 2-1 a domicilio en la Liga de Campeones contra Atalanta.

En contraste, el Everton ha ganado cuatro de sus últimos cinco partidos de la Premier League y todas esas victorias fueron acompañadas por porterías a cero.

El centrocampista de los Toffees, Kiernan Dewsbury-Hall, ha anotado tres veces en sus últimos cuatro partidos y estará ansioso por demostrar un punto en su antiguo club. El jugador de 27 años cambió Chelsea por Everton al inicio de esta temporada.

La forma parece buena para los visitantes, pero los presagios históricos no.

No desde noviembre de 1994 (1-0) ha ganado el Everton un partido de liga fuera de casa en Chelsea, mientras que David Moyes no ha ganado en ninguno de sus 20 partidos de la Premier League fuera de casa en Stamford Bridge (7E 13D).

El inicio desde Stamford Bridge el sábado, 13 de diciembre, es a las 16:00 horas (tiempo de España).

Cómo ver Chelsea vs Everton, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN y DAZN 3, mientras que en México se podrá seguir por FOX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Universo y USA Network, con Tubi como la opción para Centroamérica.

Hora del partido Chelsea vs Everton

Premier League - Premier League Stamford Bridge

El partido se disputa este sábado 13 de diciembre a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Stamford Bridge.

México: 09:00 horas

09:00 horas Argentina: 12:00 horas

12:00 horas Estados Unidos:10:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y plantillas

Noticias del equipo Chelsea

El dinámico centrocampista Moises Caicedo cumple el último partido de su suspensión de tres juegos, por lo que el capitán del club, Reece James, debería continuar en la sala de máquinas.

Romeo Lavia, Benoit Badiashile, Levi Colwill y Liam Delap siguen fuera de juego.

Noticias del equipo Everton

El mediocampista senegalés Idrissa Gueye regresa tras una suspensión de tres partidos después de su tarjeta roja en la victoria de Everton por 1-0 en Old Trafford contra el Manchester United.

El veterano lateral derecho Seamus Coleman está fuera hasta el nuevo año.

