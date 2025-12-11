De la ilusión a la lucha por la Champions League: el invierno negro del Chelsea de Enzo Maresca

La primera mitad de la temporada 2024-25 fue positiva para el Chelsea por varias razones clave. Maresca, sobre todo, logró construir sobre los cimientos dejados por su predecesor, Mauricio Pochettino, cuyo equipo terminó a solo cinco puntos de un puesto en la Champions League pese a las críticas mixtas durante su única temporada. Antes del Boxing Day, los Blues solo habían caído dos veces en la Premier League: en casa frente al campeón Manchester City en la primera jornada y de visitante ante el eventual ganador del título, Liverpool, en octubre.

Otro factor a favor del Chelsea fue disputar la fase de grupos de seis partidos de la Conference League, en lugar de la exigente ronda de ocho partidos de la Champions League. Mientras sus rivales nacionales se enfrentaban a los mejores equipos de Europa, Maresca pudo rotar ampliamente su plantilla frente a equipos como FC Noah, Astana y Shamrock Rovers. Esto permitió que los jugadores del primer equipo llegaran más frescos y en mejor forma a los partidos de la Premier League, mientras que Cole Palmer ni siquiera fue registrado en la competición europea hasta las etapas eliminatorias.

Sin embargo, esta temporada Maresca ha tenido dificultades para gestionar la intensidad de jugar partidos clave cada tres o cuatro días, en contraste con la posibilidad de dividir su equipo en dos para distintas competiciones. A eso se suman las secuelas de la larga campaña del Mundial de Clubes durante el verano, que redujo el tiempo de pretemporada para recuperar forma física y agudeza táctica.

The Athletic calculó que, hasta la fecha, Maresca ya ha realizado la asombrosa cifra de 119 cambios en su alineación inicial en 23 partidos esta temporada, un récord en la Premier League, y la plantilla empieza a mostrar desgaste físico.

“Creo que esta noche, en el primer XI, teníamos en el campo a ocho o nueve jugadores que jugaron contra Tottenham, contra Barcelona, contra Wolves, contra Arsenal,” explicó el italiano tras la derrota del martes ante el Atalanta. “Si miras los cinco cambios que hicimos respecto a Bournemouth, es diferente. Los que jugaron esta noche son los que están disputando casi todos los partidos.”