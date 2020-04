Cesc Fábregas elige a Mourinho antes que a Guardiola

El catalán conversó con Mario Melchiot por Instagram. También, el ex-Barcelona resaltó a Wenger como su otro entrenador preferido.

En plena cuarentena, los futbolistas se vuelcan también más a las redes sociales. Césc Fábregas no es la excepción y, en una conversación que mantuvo con el exfutbolista Mario Melchiot, sorprendió al elegir a José Mourinho por encima de Pep Guardiola.

Al catalán le preguntaron por los mejores entrenadores que tuvo en su carrera y terminó escogiendo dos: José Mourinho, quien lo llevó al , y Arsene Wenger, a quien tuvo en el .

“Arsene siempre me ha tratado como hijo y fue increíble, pero el que he tenido siempre más cerca ha sido José. La manera en la que me trató, como me hacía sentir, como me dejó ser líder del Chelsea desde el día uno y la confianza que tenía en mí. Fue todo gracias a él”, explicó el ex- . Y agregó: “Lo que pasó antes de que yo fuera al Chelsea lo hace más llamativo. Cuando yo jugaba en el Arsenal, él entrenaba al Chelsea y, cuando yo jugaba en el Barcelona, él estaba en el . Siempre nos enfrentamos, pero, desde que nos conocimos, tenemos una gran relación”.

Más equipos

Cesc, por sorpresa o no, en su elección no sólo dejó afuera a Guardiola, con quien ganó varios títulos en el conjunto azulgrana, sino que además tampoco nombró a Vicente del Bosque, con quien obtuvo el Mundial de 2010 y la 2012.