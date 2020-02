Cerezo explota tras el fichaje frustrado de Cavani: "No estamos aquí para que nos atraquen"

El presidente del Atlético de Madrid, indignado: "Me parece una vergüenza la situación de algunos jugadores con sus familiares y sus representantes".

Enrique Cerezo, presidente del , se mostró este sábado muy ofuscado con el fichaje frustrado de Edinson Cavani por el club colchonero.

Antes de empezar el derbi madrileño en el Santiago Bernabéu, Cerezo habló para Movistar Fútbol y aseguró que “algún día contaré por qué no vino Cavani y me darán la razón”.

Más tarde, consumada la derrota del Atleti contra el en el Bernabéu, Cerezo volvió a expresarse ante los medios de comunicación y remató: "No quiero señalar a nadie, pero me parece una vergüenza la situación de algunos jugadores con sus familiares y sus representantes. Es indignante. No estamos para que nos atraquen ni nos hagan ninguna cosa extraña".

Cabe señalar que, según algunas informaciones que han circulado en las últimas horas, el agente de Cavani, que también es el hermano del delantero del Paris Saint-Germain, pedía cerca de 18 millones de euros de prima por el traspaso del goleador uruguayo.

En cuanto al posible penalti de Casemiro a Morata en la primera parte del derbi, Cerezo consideró: "Era un penalti claro. El VAR está para tener justicia y claridad y aquí no ha habido ni justicia ni claridad".

Por otro lado, Cerezo se mostró contento por la llegada de Yannick Carrasco. “Es un jugador que ha dejado buena imagen en el Metropolitano y el Calderón, es un gran jugador, estamos muy felices de su regreso”, opinó.