Cerezo: "Griezmann no se moverá del Atlético y no va a fichar por el Barcelona"

El presidente del club capitalino descarta la posibilidad de que la gran estrella del equipo rojiblanco salga del club.

A pesar de todos los rumores de las últimas semanas y de todo el "ruido" periodístico de los últimos días, que invitan a la especulación sobre la estrella colchonera, Antoine Griezmann no saldrá del . Así lo asegura el presidente colchonero, Enrique Cerezo, que ha manifestado, en declaraciones al programa "El Rondo", que "Antoine no se moverá" del conjunto colchonero, descartando que acabe terminando en el Fútbol Club , como asegura gran parte de la prensa deportiva catalana. Al presidente le han insistido "¿Pero Griezmann se queda seguro, al mil por mil de posibilidades?" y ha contestado "Antoine se queda en el Atleti, seguro".

💥 En directe Enrique Cerezo a ‘El Rondo’.

🔥 El president de @Atleti ho té molt clar: "GRIEZMANN NO ES MOURÀ DEL CLUB MATALASSER I NO FITXARÀ PEL BARÇA" 🔥 #ElRondoTVE https://t.co/Kii2VvsMjF — EL RONDO TVE (@elrondotve) 1 de abril de 2019

"Griezmann no se moverá del club y no fichará por el Barcelona", dijo rotundamente el máximo directivo de la entidad madrileña en unas declaraciones realizadas al programa El Rondo TVE. Cabe recordar que, hace seis días, el ex delantero de la tuvo que salir al paso de los rumores y afirmó estar "harto" de las historias que se cuentan con él como protagonista. "Ya estoy acostumbrado a esto y también estoy harto, todos los años es lo mismo", se quejaba ante los micrófonos de Univisión.

Este lunes, en la rueda de prensa previa al partido contra el , Diego Simeone, entrenador del Atleti, fue preguntado precisamente por el futuro de Griezmann, a lo que el 'Cholo' respondió: "Si Antoine tiene que informar de algo, lo informará él; con 0-3 cuando salió del campo se fue enojado porque quería seguir jugando, está enganchado al grupo”.

El técnico argentino también había sido abordado por ese tema en su comparecencia del sábado, previa al juego con el . "¿Si me imagino la próxima temporada sin Griezmann? No, no me imagino una temporada sin él porque tiene contrato con el club, es uno de los capitanes del Atlético, le dio todo desde que llegó y me imagino que mañana hará un partidazo. Es todo lo que me imagino en torno a Griezmann", contestaba.