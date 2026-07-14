Carragher señala a Inglaterra el punto débil de Messi

Jamie Carragher espera que Inglaterra frene a Lionel Messi en la semifinal del Mundial. El exdefensa, en su columna para Sky Sports, aconseja al seleccionador Thomas Tuchel.

Carragher cree que Inglaterra debe explotar que Messi casi no defiende cuando Argentina pierde el balón y contenerlo cuando lo tiene.

«No es nada nuevo con Messi. Lleva 20 años en activo y nadie ha encontrado la solución», concluye Carragher antes del partido decisivo de las semifinales del Mundial. «Tiene que haber un plan. No creo que se trate de un marcaje individual, pero necesitan un plan. Los jugadores también lo esperarán».

Si Tuchel optara por un marcador individual fijo para Messi, según Carragher eso no sería motivo de vergüenza. «Te enfrentas a quien quizá sea el mejor jugador de todos los tiempos. Y eso es lo que ha demostrado en este torneo».

«También deben explotar sus puntos débiles: a veces deambula sin balón. No hace falta que el lateral inglés lo marque todo el partido; pueden aprovechar que Argentina defiende con solo nueve de campo», aconseja el analista.

En cualquier caso, Carragher no ve un claro favorito: «Los equipos están igualados. Espero un duelo similar al de Croacia, ante un rival que se sabe bueno».

El exdefensa del Liverpool cree que Inglaterra puede rendir mejor. El ganador jugará la final contra Francia o España, que se enfrentan el martes.