El campeón de la Liga de Expansión MX, ¿qué gana y cuánto dinero recibe?

El semestre previo, Tampico Madero gozó del premio monetario; sin embargo, no aspiró al ascenso así como los demás.

Ya se sabe que no existe ascenso a la Liga MX por unos cuantos años. Eso le genera seguridad a los de arriba, salvo el 'dolor' de una multa para los tres últimos de los cocientes, y al mismo tiempo, impotencia a los integrantes de la Liga de Expansión.

Son 16 equipos que saben que no hay manera de que un posible campeonato venga recompensado económicamente, al menos no por ahora. Así que, ¿algo tendrá que ofrecer a cambio, no? Y la respuesta es sí: dinero.

A continuación, en Goal te contamos cuánto gana el vencedor del Guardianes 2021.

¿DE CUÁNTO ESTAMOS HABLANDO?

Según información del periodista David Medrano, el cuadro que da la vuelta olímpica se hace acreedor a 10 millones de pesos. Un monto que salde de las penalizaciones para los últimos tres lugares de la tabla por el no descenso, estimadas en 240 millones de pesos.

El sobrante se reparte entre todos los clubes de manera equitativa para mejorar las condiciones y la infraestructura de la división de plata.

Dura cinco temporadas o años futbolísticos. O sea, 10 torneos considerando desde el Guardianes 2020. En otras palabras, abarcará 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 y 2024-25. Concluye el Clausura 2025 y para el Apertura 2025 regresarían otra vez al Máximo Circuito.

Aunque para el tercer ciclo, el 2022-23, ya se podrá pedir la certificación. De cumplirla y obtener el ascenso en el campo, llegarán a Primera con la condición de que haya al menos cuatro escuadras validadas.