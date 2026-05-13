En el campo de fútbol, lo importante es mantener la visión de conjunto, la calma y tomar las decisiones correctas bajo presión. Esas mismas cualidades se reflejan también en el trabajo en DJI.

Como agente de seguridad, mantienes la visión de conjunto bajo presión.

Como agente de seguridad en DJI, al igual que Jaap Stam, mantienes la visión de conjunto y conservas la calma. Tanto en el centro como durante el traslado de los reclusos a la comisaría, el juzgado o el hospital, y a la vuelta. Reaccionas con rapidez, te mantienes alerta y sabes exactamente cuándo actuar. Igual que en un partido.

Funcionario de prisiones: equilibrio entre intervenir y comprender

Como trabajador penitenciario (PIW), eres indispensable en la cárcel. Garantizas la seguridad y la estructura, y acompañas a los reclusos en sus actividades diarias. Les ayudas a gestionar conflictos y emociones. Como un árbitro, debes decidir cuándo intervenir, cuándo comprender, cuándo dar espacio y cuándo marcar límites. Con equilibrio entre firmeza y humanidad, te aseguras de que salgan mejor de lo que entraron.

Tutor laboral: construyendo el futuro

Como monitor laboral, actúas como formador. Acompañas a los reclusos en el taller, les devuelves la estructura y les ayudas a obtener un título profesional para que salgan mejor preparados. Es un trabajo gratificante del que también aprendes mucho.

Trabajar en DJI va más allá. Dejas tus prejuicios, miras más allá de lo que alguien hizo y entiendes que cada día es único. Tu labor no solo cierra puertas: también las abre. No solo termina la libertad, sino que aquí vuelve a empezar. Trabajamos juntos para facilitar la reinserción, porque cada recluso será el vecino de alguien.

Ese reto no es solo tu responsabilidad, es tu profesión. Da igual si trabajas como agente de seguridad, en TI, en la sede central, en el ámbito asistencial o en cualquier otra función: en cada puesto aportas una contribución esencial.

¿Listo para poner en práctica tus cualidades? Descubre tu lugar en werkenbijdji.nl.