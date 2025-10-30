+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Burnley vs. Arsenal, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Premier League entre Burnley y Arsenal, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Burnley recibe a Arsenal este sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas (España) en el estadio Turf Moor, por la jornada 10 de la temporada 2025-2026 de la Premier League.

Sigue aquí en directo el Burnley vs. Arsenal de la Premier League 2025-26

Los Clarets llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-2 a Wolves en la fecha 9, con un doblete de Zian Flemming, junto a un gol de Lyle Foster. El equipo dirigido por Scott Parker es décimo sexto en la clasificación con 10 puntos.

Por su parte, los Gunners derrotaron por 1-0 a Crystal Palace en su más reciente partido de liga, con anotación de Eberechi Eze. El cuadro a cargo de Mikel Arteta es líder en la tabla con 22 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Premier League
Burnley crest
Burnley
BUR
Crystal Palace crest
Crystal Palace
CRY
Premier League
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Brentford crest
Brentford
BRE

Cómo ver Burnley vs Arsenal, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar
SudaméricaDisney+
MéxicoFOX One, Caliente TV
Estados UnidosUSA Network, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN 1, DAZN 1 Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de USA Network y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Burnley vs Arsenal

crest
Premier League - Premier League
Turf Moor

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 16:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Turf Moor.

  • México:09:00 horas
  • Argentina:12:00 horas
  • Estados Unidos:11:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Burnley contra Arsenal alineaciones

BurnleyHome team crest

5-3-2

Formación

4-2-3-1

Home team crestARS
1
M. Dubravka
29
J. Laurent
6
A. Tuanzebe
5
M. Esteve
2
K. Walker
3
Q. Hartman
24
C
J. Cullen
16
Florentino
8
L. Ugochukwu
11
J. Anthony
19
Z. Flemming
1
D. Raya
33
R. Calafiori
2
W. Saliba
12
J. Timber
6
Gabriel
7
C
B. Saka
41
D. Rice
19
L. Trossard
36
M. Zubimendi
10
E. Eze
14
V. Gyoekeres

4-2-3-1

ARSAway team crest

BUR
-Alineación

Suplentes

Manager

  • S. Parker

ARS
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Arteta

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Burnley

Los Clarets se encuentran en una racha de dos triunfos al hilo, además de obtener su primera victoria en calidad de visitante, con lo que han conseguido una diferencia de cinco puntos de la zona de descenso.

Noticias del Arsenal

Los Gunners han recuperado a Hincapié y Rice, pero al mismo tiempo se han quedado sin Gabriel Martinelli, quien salió lesionado ante Crystal Palace.

Arsenal también viene de avanzar a los cuartos de final de la Carabao Cup, después de superar por 2-0 a Brighton en la ronda de los 16 mejores, con goles de Ethan Nwaneri y Bukayo Saka

Cómo llegan al partido

BUR
-Formulario

Gol marcado (encajado)
8/11
Partidos de más de 2.5 goles
4/5
Ambos equipos anotaron
4/5

ARS
-Formulario

Gol marcado (encajado)
10/0
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
0/5

Historial de Enfrentamientos Directos

BUR

Últimos partidos

ARS

0

Victorias

2

Empates

3

Victorias

2

Goles marcados

10
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

