Bryan Tamacas, cómodo en Paraguay

El defensor salvadoreño se adapta a su nueva vida en Sudamérica.

En conversación con el periódico “El Gráfico” Tamacas explicó: “La verdad es que estoy muy contento por el recibimiento que me han dado en el equipo. Me he sentido cómodo, esperando en Dios que las cosas sigan mejorando para tener un puesto en el once titular”.

También explicó que el juego contra Brasil el año pasado le abrió las puertas en el fútbol de Paraguay: “Fue un paso importante después del juego contra Brasil. Estoy agradecido con Carlos por haber confiado en un jugador salvadoreño. Me dice que hay mucha calidad en El Salvador”.