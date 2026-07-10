Yassin Bounou, portero de Marruecos, elogió el gran nivel de Lionel Messi, quien guió a Argentina a la victoria 3-2 sobre Egipto en los octavos del Mundial 2026.

Argentina perdía por dos goles, hasta que Messi dio la asistencia del primero y marcó el segundo, antes de que Enzo Fernández anotara el tercero en el último suspiro.

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Tras la derrota de Marruecos ante Francia (2-0), Bono declaró: «Me gustó el espíritu de lucha de Argentina ante Egipto, sobre todo lo que hizo Lionel Messi, un jugador increíble».

Y añadió: «Tras fallar el penalti, Messi se recompuso y, a su edad, llevó al equipo a cuestas; es un jugador magnífico».

Y concluyó: «Ahora vemos a un Messi diferente, libre, sin presiones. Ya lo ha ganado todo y juega por placer; debemos disfrutarlo, porque es un honor verlo en acción».

Y concluyó: «Felicito a Argentina y le deseo suerte en sus próximos compromisos».

Cabe destacar que Bono detuvo un penalti lanzado por Kylian Mbappé en la noche en que Argentina quedó eliminada del Mundial en cuartos de final a manos de Francia.