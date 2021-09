El Xeneize está invicto desde que asumió Battaglia y buscará otro triunfo para seguir escalando en la tabla, aunque el Halcón no se lo hará fácil.

El ciclo de Sebastián Battaglia en Boca no podría haber arrancado mejor: a pesar del chato empate sin goles ante Racing, el Xeneize está en pleno crecimiento y la victoria ante Rosario Central en el Gigante de Arroyito, escenario en donde no ganaba desde hacía 15 años, volvió a inyectarle confianza al equipo. Así, quiere seguir trepando posiciones, pero para eso deberá superar al siempre complicado Defensa y Justicia de Sebastián Beccacece, que va por la recuperación a La Bombonera.

El Halcón viene de quedar afuera de la Copa Argentina ante Tigre por penales y arrastra una seguidilla de tres igualdades consecutivas, por lo que buscará volver al triunfo en condición de visitante, algo que todavía no consiguió desde que arrancó el semestre: la última vez que ganó fuera de Florencio Varela fue ante Palmeiras, en la Copa Libertadores. Antes de eso, solo pudo hacerlo en enero ante Lanús, por la Copa Sudamericana, y en marzo ante San Lorenzo, por la Copa Argentina.

Si bien la gran novedad del entrenamiento de la semana fue el regreso de Sebastián Villa después de 39 días, otro colombiano también sobresalió en la práctica: Edwin Cardona trabajó a la par de sus compañeros después de un mes y ya podría volver a ser tenido en cuenta, aunque parece correr de atrás.

El viernes se reincorporó Agustín Rossi tras haber sido suplente en la victoria de la Selección argentina ante Bolivia. Luis Advíncula , que jugó los tres partidos de Perú, se sumará este domingo; no obstante ante el Halcón se perfila como titular el Chelo Weigandt.

Por otra parte, Carlos Zambrano se presentó el viernes tras haber recibido 15 puntos de sutura por los cortes del pómulo y la ceja izquierda; fue sometido a nuevas curaciones y se retiró del predio. Todo indica que no estará entre los convocados. Mientras que el único que sigue en rehabilitación es el Toto Salvio, ya en la recta final de la misma, aunque su regreso sería aproximadamente en dos meses.

#ParteMédico



Carlos Zambrano: herida cortante en pómulo y ceja izquierda. Se le realizaron las suturas correspondientes. pic.twitter.com/H4FK3oIxh9 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) September 9, 2021

Las principales dudas de Battaglia están en el mediocampo, en donde tanto Agustín Almendra, quien no terminó bien el entrenamiento del viernes y este sábado no se presentó en Ezeiza -tiene un problema en el tobillo-, con Cristian Medina, que no termina de convencer al DT, podrían dejar su lugar. Allí, quienes ingresarían serían Diego González , para aportar mayor contención, y Aaron Molinas , de buen rendimiento desde el banco de suplentes en los últimos partidos.

Quienes también pelean por un lugar son Norberto Briasco y Cristian Pavón, con el ex-Huracán, por ahora, un pasito por delante a pesar de su sequía goleadora para acompañar a Luis Vázquez.

Así, el once que se perfila sería con Agustín Rossi; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo, Agustín Sandez; Jorman Campuzano, Diego González, Juan Ramírez; Aaron Molinas; Norberto Briasco y Luis Vázquez.

El artículo sigue a continuación

LA FORMACIÓN DE DEFENSA Y JUSTICIA

Mientras que Boca podrá llegar descansado, Defensa y Justicia no: como era uno de los únicos que restaba definir la llave de octavos de final, tuvo que jugar entre semana con el Matador, que lo eliminó por penales. En un partido muy desgastante debido a las condiciones del campo de juego de Gimnasia La Plata por las lluvias, los de Victoria plantaron cara y se llevaron la clasificación. Así, Beccacece deberá evaluar el estado de sus futbolistas y, además, quiénes seguirán estando en el once titular.

SEDE, DÍA, HORA Y ÁRBITRO

El partido entre el Xeneize y el Halcón se disputará el martes 14 de septiembre, desde las 21:00 horas en el Estadio Alberto J. Armando. El arbitraje estará a cargo de Ariel Penel.

CÓMO VER POR TV Y ONLINE

El encuentro será televisado por Fox Sports Premium, disponible solo para aquellos que cuenten con el "Pack Fútbol" habilitado. El streaming puede ser por cualquiera de los servicios online de las cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play. Las tres plataformas están disponibles tanto en computadoras, como tablets y celulares (iOS y Android).