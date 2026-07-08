Blind revela quién autorizó su regreso al Ajax

Daley Blind está encantado con su regreso al Ajax. En las últimas semanas barajó otras opciones, pero el defensa de 36 años siempre esperó volver por tercera vez al Johan Cruijff ArenA.

«Las conversaciones ya llevaban un tiempo en marcha. Se trataba, en cierto modo, de esperar el momento adecuado, cuando todas las piezas del rompecabezas encajaran», explicó Blind el miércoles tras su primer entrenamiento con el Ajax, en declaraciones a Voetbal International.

«Me mantuve abierto a otras opciones y hubo clubes interesados, pero no eran equipos a los que realmente quisiera ir», reconoció Blind sobre su búsqueda de nuevo destino. «Le dije a mi agente y a mi familia: si Ajax se contacta y hay posibilidad, quiero intentarlo».

«La puerta se iba abriendo, así que le dije a mi agente que no buscara más», explica el lateral izquierdo.

«Era lo que más deseaba. Solo hacía falta paciencia. Las conversaciones fueron tan positivas que el director técnico, Jordi Cruijff, tomó la decisión», concluye Blind, que firmó por una temporada en Ámsterdam.

Además, vuelve a trabajar a diario con Míchel, su técnico en las últimas tres temporadas en el Girona, descendido de LaLiga.

«Sin duda, eso ha influido, porque nos conocemos bien. Puedo ser muy importante en su estilo de juego y no en vano he jugado mucho con este entrenador en los últimos años», concluye Blind.