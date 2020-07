En Blim TV, ¿cómo ver los partidos de Chivas? Cuánto cuesta y cómo usar

Para el Apertura 2020, el cuadro tapatío se 'mudó' a Izzi, aunque existe una forma de sintonizarlo a través de este VOD.

En una época donde Netflix marcó un antes y un después en cuestión de entretenimiento online, en no pasó desapercibido como un mercado por explotar y Grupo Televisa no tardó en incursionar con su propio producto: blim tv.

Así nació el concepto de video bajo demanda (o video on demand o conocido como VOD, por sus siglas en inglés) en nuestro país el 22 de febrero de 2016. Sus contenidos responden a todo tipo de audiencias como las deportivas, un nicho gigantesco que consume principalmente futbol local como la o internacional.

Ahora con la pandemia de coronavirus, la mayoría de los clubes de la Primera División estuvieron obligados a romper el cochino y buscar de dónde sacar dinero. Por eso, prácticamente abandonó la televisión abierta para introducirse al mundo del sistema de cable o paga.

Más equipos

¡La próxima generación de consolas está cada vez más cerca! 🤩 #PS5



¿Con cuál de estos controles te gustaría jugar FIFA 21? 🎮🇲🇽 pic.twitter.com/pL4s8q5wQc — Goal México (@goalmex) June 14, 2020

En Goal te contamos más sobre ella:

PRECIO DE BLIM

Cuesta 109 pesos al mes y con eso accedes a más de 30 canales en directo, y todo el catálogo de películas, series y novelas, caricaturas, eventos en vivo y programas infantiles, las cuales se van renovando con el paso del tiempo, generalmente de manera mensual.

Hay una promoción de siete días gratis, pero sólo es válida con tarjetas de débito, crédito y cuentas de PayPal que son empleadas por primera vez en el sitio. Es decir, no aplica con códigos prepago. Por lo tanto, si no la cancelas a tiempo, se te realizará el cobro en automático.

¿QUÉ PARTIDOS DEL GUARDIANES 2020 PASA?

De todo el calendario del certamen, serán los mismos que para Afizzionados, de Izzi, luego del acuerdo alcanzado para los cotejos del Rebaño Sagrado de local. Es decir, en el canal 503 emitirán:

25/07/20 | Chivas vs Léón | 19:00 horas | Jornada 1 08/08/20 | Chivas vs | 21:00 horas | Jornada 3 15/08/20 | Chivas vs San Luis | 17:00 horas | Jornada 5 29/08/20 | Chivas vs | 19:00 horas | Jornada 7 08/09/20 | Chivas vs | 21:00 horas | Jornada 9 26/09/20 | Chivas vs Pachuca | 17:00 horas | Jornada 12 07/11/20 | Chivas vs | 19:00 horas | Jornada 17

¨*Tiempo del Centro de México

¿CÓMO METERSE A IZZI DESDE BLIM?

Si posees Sky en tu televisor, es probable que cuentes con Blue to Go Video Everywhere —su aplicación para mirar su programación en digital—. BTGVE genera un extra de 40 pesos, pero una vez instalado es viable llegar a Afizzionados desde ahí. Cuestión de buscar el canal y a disfrutar.

De hecho, como las dos pertenecen a Televisa, Sky (y VeTV, la opción satelital) ofrece una promoción limitada que consiste en 'regalarte' blim tv hasta el 31 de diciembre de 2020. Estando en Blim se precisa iniciar sesión, elegir Blue to Go como el proveedor (sin importar que el servicio no esté contratado) y hacer login con tu usuario y contraseña de Sky servicios en línea.

Si no estás registrado en Sky servicios en línea, puedes efectuarlo mediante la app de Sky. Nada más debes tener a la mano un mail, tu celular y el número de cuenta de Sky; si no los sabes, en la aplicación viene.

Si sí contrataste Blue to Go, entra a la página, pulsa en "apps adicionales" y presiona el ícono de Blim. Elige como tu proveedor BTGVE, y usa tu usuario y password.

¿CÓMO BAJAR E INGRESAR A BLIM?

Primero hay que ingresar a su página de Internet. Ahí necesitas dar tu nombre, un correo electrónico, contraseña y elegir el método de pago. Podrás seleccionar cómo quieres suscribirte: si vía tarjeta de crédito (American Express), Apple Pay, Google Play, débito, Paypal o prepago.

Esta última permite controlar el tiempo de consumo del servicio y no hay necesidad de una tarjeta de crédito o débito. Es decir, acepta el efectivo. El monto para un mes asciende a los $109, trimestral a $289 y semestral a $549.

Eso sí, en caso de tener contratado previamente IZZI o Axtel (con cargo al estado de cuenta) puede realizarse de forma directa en la web del proveedor. Ingresa con la cuenta proporcionada y listo.

Asimismo, la aplicación se halla disponible con ese mismo nombre en Google Play (para smartphones con sistema operativo Android) y App Store (los IOs).

¿EN QUÉ PAÍSES ESTÁ BLIM?

Además de la República, llega a los siguientes territorios, exceptuando a y Puerto Rico:





Perú







Guatemala



Honduras



El Salvador

Nicaragua



Panamá



Belice

Cabe acotar que los canales en vivo únicamente son sintonizables para los 32 estados de México.

¿EN QUÉ DISPOSITIVOS FUNCIONA BLIM Y CUÁNTOS?

Sirve en teléfonos móviles inteligentes (Android 4.3 o superior – iOS 9.0 o superior), tablets, navegadores, algunos modelos de Smart TVs (Samsung y/o Android Tv compatible), reproductores de streaming, computadoras de escritorio o laptops, y consolas de videojuegos como Xbox 360 o Xbox One.

Con tu cuenta es posible iniciar sesión hasta en 5 dispositivos distintos; no obstante, solamente se permite en 2 la reproducción simultánea de contenido diferente.