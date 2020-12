Betis: Haro, López Catalán y Cordón mostraron su apoyo a Pellegrini pese a los rumores sobre la vuelta de Setién

La cúpula dirigente verdiblanca se reunió con el técnico chileno y sus ayudantes en busca de soluciones. El nombre de Setién vuelve a aparecer.

Puede que sea el peor momento del mandato de Ángel Haro y José Miguel López Catalán desde que ganaran la Junta de Accionistas en 2015 que les llevó a liderar al Real Balompié. Estar a dos puntos del descenso preocupa a una afición que empieza a dar muestras de una disconformidad que ya palpan de cerca los dirigentes.

El equipo se ha caído. Solo una victoria en los últimos seis partidos hacen que los resortes se disparen y sea necesario tomar medidas. Lo primero que han hecho Haro y Catalán ha sido reunirse con el director deportivo y el cuerpo técnico. Ayer mantuvieron un almuerzo en la ciudad deportiva todas las personas implicadas directamente en la mala situación del equipo. Junto al presidente y vicepresidente compartieron mesa Cordón y Manuel Pellegrini. Pero también estuvieron dos miembros del cuerpo técnico como Rubén Cousillas y Fernando Fernández.

A las 14:30 hooras llegaban a la ciudad deportiva los protagonistas, imágenes que captaron las cámaras de Deportes Cuatro. Estaba todo dispuesto para que los jugadores recogieran con anterioridad sus respectivos almuerzos, preparados por el club, y poder tener la tranquilidad para departir sin interrupciones. Se debatió por un espacio de más de dos horas de todos los pormenores que engloba la delicadeza de la situación, las posibles directrices para su solución y mostraron su apoyo a Pellegrini.

Antes, Antonio Cordón ya había esbozado la postura del club en una entrevista grabada en los medios oficiales del club en la que se culpó de los malos resultados, mostró el apoyo público a Manuel Pellegrini y volvió a hacer ver que será difícil hacer fichajes en el mercado de invierno.

Setíen, primer rumor para el banquillo verdiblanco

Aunque todavía no se ha pensado en la destitución del técnico chileno, los rumores en torno a un cambio de entrenador comienzan a dispararse. Setién es el primer nombre que ha salido vinculado al Real Betis en el caso de que se prescinda de Pellegrini, según informó El Larguero anoche. El cántabro siempre ha estado relacionado con la vuelta al banquillo verdiblanco desde que abandonara el cargo en mayo de 2019.

Es pública la buena relación que existe entre Setién y el consejo de administración que siempre ha elogiado las maneras y formas de entrenar del ex técnico del . Puede que sea aún precipitado un giro tan brusco en un proyecto que acaba de empezar pero los resultados no están siendo buenos. Además, los partidos venideros no son para nada benévolos: , en El Sadar, y , en el Villamarín.