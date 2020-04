Benedetto: "Lo que más deseo en la vida es volver a Boca"

El goleador se refirió a un posible regreso al Xeneize y, además, habló de la final en Madrid: "No recuerdo otro momento más feo".

Darío Benedetto atraviesa un presente soñado en . A lo largo de su primera temporada en Olympique de , ya lleva 11 goles en 28 partidos y justo en su último encuentro, antes de que se suspenda la por el coronavirus, había convertido su primer hat-trick. Sin embargo, las pasiones no se olvidan y el Pipa reveló cuál es su gran sueño antes de retirarse: regresar a Boca.

"No me quería ir, pero no me arrepiento. Creo que tomé la decisión correcta. Volver es lo que más deseo en la vida, pero después pueden pasar un montón de cosas", expresó el Pipa en Podemos Hablar.

Por otro lado, Nicolás Vázquez, actor y reconocido hincha de River, le preguntó por la final en Madrid y cómo se sintió siendo fanático y jugador: "Fue muy fuerte, no recuerdo bien otro momento feo. Fue un golpe duirísimo porque es el rival eterno de toda la vida, el clásico, y ninguna cosa se puede comparar con un Boca - River. Dolió muchísimo pero somos profesionales y automáticamente tenemos que dar vuelta la página para lo que sigue. Si no, te cuesta todo el doble".