La selección de Bélgica ya ha decidido el nombre de su nuevo entrenador, que asumirá la dirección técnica del combinado belga durante la próxima etapa.

La Federación Belga anunció la salida de su técnico francés Rudi García, tras el final del recorrido de la selección en el Mundial 2026.

Bélgica se despidió del Mundial 2026 en los cuartos de final, con su derrota ante la selección de España (posterior campeón) por un resultado de (2-1).

El periodista italiano Fabrizio Romano indicó que el neerlandés Mark van Bommel será el nuevo entrenador de la selección de Bélgica.

Y añadió a través de su cuenta oficial en "X": "Se ha llegado a un acuerdo entre la Federación Belga y Van Bommel para seguir hasta junio de 2028, y el entrenador está listo para ocupar el lugar de Rudi García".

El exjugador del Barcelona y el Bayern Múnich no cuenta con muchas experiencias como entrenador en su trayectoria, ya que solo ha dirigido a 3 equipos: el PSV Eindhoven neerlandés, el Wolfsburgo alemán y el Royal Antwerp belga.







