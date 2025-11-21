Bayern Múnich vs. Friburgo, Bundesliga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Bayern Múnich recibe a Friburgo este sábado 22 de noviembre a las 15:30 horas (España) en el estadio Allianz, por la décima primera jornada de la temporada 2025-2026 de la Bundesliga.

Sigue aquí en directo el Bayern Múnich vs. Friburgo de la Bundesliga 2025-26

Los Bávaros llegan al compromiso después de empatar por marcador de 2-2 frente a Unión Berlín en la fecha 10, con goles de Luis Díaz y Harry Kane. El equipo dirigido por Vincent Kompany es líder en la clasificación con 28 puntos.

Por su parte, los Buitres vencieron por 2-1 a St. Pauli en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Yuito Suzuki y Maximilian Eggestein. El cuadro a cargo de Julian Schuster es décimo en la tabla con 13 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Bayern Múnich vs Friburgo, Bundesliga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España DAZN Sudamérica Disney+ Premium México Sky Sports Estados Unidos ESPN App, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Bayern Múnich vs Friburgo

Bundesliga - Bundesliga Allianz Arena

El partido se disputa este sábado 22 de noviembre a las 15:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Allianz.

México: 08:30 horas

08:30 horas Argentina: 11:30 horas

11:30 horas Estados Unidos:09:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Bayern Múnich

Harry Kane, uno de los mejores delanteros del mundo, habló recientemente sobre la lucha del Balón de Oro, la cual considera que es mucho más que una batalla individual.

"Podría marcar 100 goles esta temporada, pero si no gano Champions League o Mundial probablemente no gane el Balón de Oro. Lo mismo ocurre con Haaland y todos los jugadores. Hay que ganar estos trofeos. Por como nos está yendo la temporada, parece que estamos en un gran momento de forma. Somos uno de los favoritos para la Champions".

Noticias del Friburgo

Los Buitres solo suman una derrota en sus últimos cinco juego, pero al mismo tiempo, solo acumulan una victoria en dicho lapso, suficiente para colocarse en la mitad de la tabla.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles