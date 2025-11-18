Antony revela su sorpresa tras la oferta del Bayern Múnich y admite sentirse 'realmente conmocionado' en el Manchester United

El Bayern podía ofrecer títulos prácticamente asegurados, con seis puntos de ventaja en la cima de la Bundesliga tras solo 10 jornadas. Los bávaros también son favoritos para ganar la DFB-Pokal y tienen opciones claras en la Champions League.

Ganar un trofeo con el Betis representa un desafío mucho mayor debido al tamaño del club. Sin embargo, los Verdiblancos han arrancado bien en LaLiga: solo Real Madrid y Atlético de Madrid han perdido menos partidos que los dos del Betis en 12 jornadas, colocándolos en buena posición para luchar por un puesto en la Champions.

El Betis ganó la Copa del Rey en la temporada 2021-22 y estuvo cerca de conquistar un título europeo la campaña pasada, llegando a la final de la Conference League y llegando a dominar inicialmente al Chelsea. Esta temporada, tras cuatro jornadas, permanecen invictos en la Europa League y se perfilan como firmes candidatos a avanzar a las eliminatorias.

Antony también muestra satisfacción con su decisión, iniciando la temporada 2025-26 de la misma manera en que terminó la 2024-25. En sus primeros 11 partidos como jugador permanente del Betis, ya suma ocho goles y asistencias entre LaLiga, la Europa League y la Copa del Rey.