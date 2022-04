Azpilicueta viaja a Madrid; Lukaku se queda en Londres

Por Jorge C. Picón - Una buena noticia y otra mala para Tuchel en la previa del duelo contra el Real Madrid de Champions en el Bernabéu. El entrenador alemán ha recuperado para la ocasión a su capitán, César Azpilicueta, que se ha recuperado de coronavirus en pocos días y, tras dar negativo, estará en el avión con el resto de sus compañeros para viajar a España. Sin embargo, el que no podrá hacerlo será Romelu Lukaku, que no estuvo contra el Southampton por lesión y no se ha recuperado a tiempo para el duelo.

Azpilicueta es un futbolista fundamental en el sistema del Chelsea. Su polivalencia para ocupar varias posiciones y su contundencia a la hora de robar lo convierten en un defensor clave para darle consistencia al equipo. Su presencia en la vuelta está fuera de toda duda, pero la pregunta es dónde lo colocará Tuchel. En la ida actuó como carrilero izquierdo, pero su cambio de posición provocó que se sufriese en otras zonas del campo. Para la vuelta, podría actuar de central por la derecha, sustituyendo a un Christensen que sufrió demasiado con Vinicius en Stamford Bridge.

Por parte de Lukaku, si bien el belga no es ni mucho menos titular en este equipo, se trata de una baja sensible por el potencial ofensivo que aporta. En la ida su presencia complicó mucho la vida a los centrales y estuvo muy cerca de marcar el 2-3 y apretar la eliminatoria. Como titular o como suplente, es un jugador diferencial con unas condiciones que no existen en ningún otro jugador blue. Sin él, gana más opciones de jugar Timo Werner, que viene de hacer un gran encuentro contra el Southampton, con dos goles incluidos.

La de Lukaku no es la única ausencia por lesión en el Chelsea. Ben Chilwell lleva desde noviembre de baja por una grave lesión de rodilla. Tampoco estará Hudson-Odoi, talentoso atacante que lleva varios meses fuera por problemas en su tendón de Aquiles. El resto de jugadores están disponibles para tratar de dar la vuelta al partido en Bernabéu.