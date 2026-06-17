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Austria v Jordan: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traducido por

Austria rompe una racha de 44 años sin ganar a Jordania

Austria vs Jordania
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EE. UU.

La selección austriaca ha puesto fin a décadas de fracasos

La selección austriaca debutó con victoria en el Mundial 2026 al vencer a Jordania 3-1 este miércoles, rompiendo una racha negativa que duraba 36 años.

Con este triunfo, Austria rompió una sequía de 36 años sin ganar en un Mundial, desde el 19 de junio de 1990, cuando venció a Estados Unidos 2-1, según «stats foot».

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Además, rompió la maldición de los partidos inaugurales: no ganaba el primero desde 1982, ante Chile.

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Romano Schmid adelantó a Austria en el 21’, Ali Alwan igualó en el 50’.

Yazan Al-Arab marcó en propia puerta en el 76 y, en el 90+12, Marco Arnautović sentenció de penalti.

Ambos equipos comparten el Grupo 10 con Argentina y Argelia, que ganó 3-0.


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