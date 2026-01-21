+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Atlético de Madrid vs. Mallorca, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de LaLiga entre Atlético de Madrid y Mallorca, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Atlético de Madrid recibe a Mallorca este domingo 25 de enero a las 14:00 horas en el estadio Metropolitano, por la vigésima primera jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Mallorca de LaLiga 2025-26

Los Colchoneros llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Alavés en la fecha 20, con gol de Alexander Sorloth. El equipo dirigido por Diego Simeone es cuarto en la clasificación con 41 puntos, ocho por detrás del Barcelona, actual líder del campeonato.

Por su parte, los Bermellones derrotaron por 3-2 a Athletic Club de Bilbao en su más reciente partido de liga, con un hat-trick de Vedat Muriqi. El cuadro a cargo de Jagoba Arrasate es décimo quinto en la tabla con 21 unidades, solo dos por encima de la zona de descenso.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División
Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Mallorca crest
Mallorca
MLL

Cómo ver Atlético de Madrid vs Mallorca, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

FuboVer aquí
Movistar+Ver aquí
Disney+Ver aquí

El partido estará disponible en España a través de M+ LaLiga, M+ LaLiga HDR, M+ LaLiga 2, Movistar Plus+, Orange Fútbol 1 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs Mallorca

crest
Primera División - Primera División
Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este domingo 25 de enero a las 14:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

  • México: 07:00 horas
  • Argentina:10:00 horas
  • Estados Unidos: 08:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Atlético Madrid contra Mallorca alineaciones probables

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Simeone

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • J. Arrasate

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros debieron conformarse con un empate en su participación de mitad de semana en la Champions League. Su duelo con el Galatasaray terminó por 1-1, gracias a un gol de Giuliano Simeone, pero también a causa de un tanto en propia puerta de Marcos Llorente.

Noticias del Mallorca

Los Bermellones obtuvieron una valiosa victoria en su lucha por el no descenso, pero que además, le ha entregado un envión de motivación a sus futbolistas de cara a sus próximos retos.

"Sabíamos que este partido era crucial, aquí en casa nos tenemos que hacer fuertes y dar un paso hacia adelante. Ha sido un Mallorca valiente, el equipo ha mostrado personalidad. Hemos tenido más acierto y era lo que reclamábamos", expresó Leo Román tras la victoria del fin de semana.

"Han pasado muchas cosas. Tanto nosotros como la afición necesitábamos un partido así. Podemos corregir cosas, nos han metido dos goles. Tendríamos que haber amarrado un poco el partido antes. Hemos hecho un gran esfuerzo juntos y tres puntos muy importantes", agregó Toni Lato.

Cómo llegan al partido

ATM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/4
Partidos de más de 2.5 goles
1/5
Ambos equipos anotaron
3/5

MLL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
6/8
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
4/5

Historial de Enfrentamientos Directos

ATM

Últimos partidos

MLL

4

Victorias

1

Empate

0

Victorias

6

Goles marcados

1
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Clasificación

Enlaces útiles

