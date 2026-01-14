Atlético de Madrid vs. Alavés, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Atlético de Madrid recibe a Alavés este domingo 18 de enero a las 16:15 horas en el estadio Metropolitano, por la vigésima jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Alavés de LaLiga 2025-26

Los Colchoneros llegan al compromiso después de empatar por marcador de 1-1 frente a la Real Sociedad en la fecha 18, con gol de Alexander Sorloth, en el último juego de liga de los Rojiblancos antes de disputar la Supercopa de España. El equipo dirigido por Diego Simeone es cuarto en la clasificación con 38 puntos.

Por su parte, los Babazorros perdieron por 1-3 a manos de Villarreal en su más reciente partido de liga, a pesar de la anotación de Toni Martínez. El cuadro a cargo de Eduardo Coudet es décimo sexto en la tabla con 19 unidades, solo dos por encima de la zona de descenso.

Cómo ver Atlético de Madrid vs Alavés, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN App y Fubo Sports.

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs Alavés

Primera División - Primera División Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este domingo 18 de enero a las 16:15 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

México:09:15 horas

Argentina: 12:15 horas

Estados Unidos:10:15 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Atlético Madrid contra Alavés alineaciones probables Alineación probable Suplentes Manager D. Simeone Alineación probable Suplentes Manager E. Coudet

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros vienen de superar la ronda de octavos de final de la Copa del Rey, en un apretado triunfo por 1-0 frente al Deportivo La Coruña en Riazor. Antoine Griezmann fue la figura el compromiso con la única anotación del juego al minuto 61.

Sin embargo, en la Supercopa de España dejaron mucho que desear con una eliminación temprana en las semifinales a manos del Real Madrid, por lo que su viaje a Arabia Saudita fue uno corto.

Noticias del Alavés

Los Babazorros también consiguieron un lugar entre los ocho mejores de la Copa del Rey, gracias a una victoria por 2-0 sobre Rayo Vallecano en calidad de local. Toni Martínez y Carlos Vicente Robles fueron las figuras del duelo con las anotaciones, mismas que consiguieron en los minutos 49 y 89.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

