Aston Villa vs Manchester United, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El equipo más candente de la Premier League, Aston Villa recibe a un debilitado Manchester United el domingo 21 de diciembre en Villa Park a las 17:30 horas, tiempo del centro de México.

Sigue aquí en directo el partido Aston Villa vs Manchester United de la Premier League 2025-25

Morgan Rogers lideró el camino mientras Aston Villa completó una remontada emocionante contra West Ham United para asegurar su sexta victoria consecutiva en la liga. También extendió su racha de victorias a nueve en todas las competiciones. El equipo de Unai Emery ha convertido un mal comienzo de temporada en un recuerdo distante y está en las conversaciones por el título con una oportunidad externa. Los Villans ahora enfrentan a un Manchester United al que no han vencido en seis oportunidades. Los Red Devils impidieron que Aston Villa asegurara un lugar en la Liga de Campeones la temporada pasada en el último día. Emery estará ansioso por dar una lección y llevar su racha ganadora a 10.

El Manchester United jugó un partido de fútbol increíble en casa contra el Bournemouth. El 4-4 fue un regalo para los neutrales pero fue una montaña rusa para todos los involucrados dentro y fuera del campo. A medida que su ataque sigue mejorando, la defensa sigue cayendo para el equipo de Ruben Amorim. A través de lesiones, suspensiones y la Copa Africana de Naciones, llegan a Birmingham con una plantilla diezmada. Pero presenta una gran oportunidad para que los jugadores del banquillo den un paso adelante y den forma a sus carreras en Old Trafford. Con los puestos de la Liga de Campeones aún al alcance, otra victoria sobre los Villans dará mucho crédito a Amorim.

Aquí es donde encontrar el partido entre Aston Villa y Manchester United en vivo

Cómo ver Aston Villa vs Manchester United, Premier League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se podrá ver en España por la señal de DAZN y en México a través de Fox One. En Sudamérica la transmisión corre a cargo de Disney+ Premium y en Estados Unidos de NBC, Telemundo y Peacock.

Hora de inicio Aston Villa vs Manchester United

Premier League - Premier League Villa Park

El partido se juega este domingo 21 de diciembre en Villa Park a las 17:30 horas, tiempo de España.

México: 10:30 horas

10:30 horas Argentina: 13:30 horas

13:30 horas Estados Unidos: 11:30 horas (tiempo del centro de México)

Noticias del equipo y escuadras

Últimas noticias de Aston Villa

Emery tiene dos grandes dolores de cabeza en su defensa ya que Emi Martínez y Pau Torres están enfrentando pruebas de aptitud tardías. Ross Barkley y Tyrone Mings están descartados para el enfrentamiento, y Jadon Sancho no es elegible para enfrentar a su equipo matriz. El técnico continuará con su once habitual probado y comprobado. Victor Lindelof, el ex Diablos Rojos, se alineará en la defensa si Torres no pasa la prueba.

Alineaciones previstas: Bizot; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

Últimas noticias del Manchester United

Casemiro recibió una quinta tarjeta amarilla y se perderá el partido contra el Villa debido a una suspensión. Son uno de los equipos más afectados por la AFCON, ya que tres titulares clave, Noussair Mazraoui, Amad Diallo y Bryan Mbeumo, se fueron a cumplir compromisos internacionales. Esto finalmente debería darle a Kobbie Mainoo una oportunidad en el equipo mientras Bruno Fernandes, quien admitió que le pidieron que dejara el club en el verano, avanza. Diogo Dalot jugará en su flanco derecho natural mientras Patrick Dorgu ocupa la posición de lateral izquierdo. Uno de Joshua Zirkzee o Benjamin Sesko ocupará el puesto de delantero, permitiendo que Bruno se coloque junto a Matheus Cunha en la delantera. En defensa, Matthijs de Ligt y Harry Maguire todavía están al margen recibiendo tratamiento.

Alineaciones previstas: Lammens; Yoro, Martinez, Shaw; Dalot, Mainoo, Ugarte, Dorgu; Cunha, Fernandes, Sesko

