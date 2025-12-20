+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Sancho's EPL career is overGetty/GOAL
Richard Martin

La carrera de Jadon Sancho en la Premier League no se puede salvar - El fracaso en el Manchester United necesita dejar Inglaterra para asegurar que su talento no se desperdicie completamente

Jadon Sancho podría ser más aficionado al baloncesto que al béisbol, pero desde que se unió al Aston Villa ha estado en su tercer error. Fracasó terriblemente en el Manchester United incluso antes de arruinar su carrera por una disputa menor con Erik ten Hag. Luego no logró convencer durante su cesión al Chelsea, que se retiró de un acuerdo para ficharlo. Ahora es un miembro periférico del equipo en el Villa.

Sancho sigue esperando para hacer su primera aparición como titular en la Premier League para el Villa, casi cuatro meses después de unirse al club a préstamo. Esa primera aparición en la liga definitivamente no llegará el domingo contra el United, ya que está impedido de jugar debido a los términos de su acuerdo de préstamo. 

Casi parece que ha estado excluido de los otros partidos de liga de los Villans también. Sancho fue un suplente no utilizado en dos de los últimos partidos del Villa contra el West Ham y el Brighton y en total ha jugado solo un ocho por ciento del total de minutos de la Premier League del club.

Unirse al Villa en primer lugar debe haber parecido un paso atrás para Sancho desde el United y el Chelsea, pero después de un comienzo lento, el equipo de Unai Emery está teniendo una temporada sensacional, ganando sus últimos nueve juegos y uniéndose inesperadamente a la carrera por el título. Sin embargo, Sancho apenas es parte de esta última ola de éxito, y el único jugador que está teniendo un tiempo más miserable en Villa que él es Harvey Elliot. 

Más que nunca, parece que su carrera en la Premier League se está escapando de sus manos.

  • Brentford v Aston Villa - Carabao Cup Third RoundGetty Images Sport

    Convirtiéndose en un circo

    Cuando Sancho se unió a Villa en calidad de préstamo desde United el día límite de transferencias, el altamente crítico exdelantero de Villa, Stan Collymore, expresó su desaprobación. 

    "Creo que ahora es uno de esos jugadores de los que el Manchester United no puede deshacerse, porque nadie va a venir y pagar una gran tarifa o su salario para firmarlo permanentemente", dijo. "Ha sido realmente decepcionante desde que llegó a la Premier League".

    También ofreció una advertencia: "Sancho tiene que centrarse y rendir porque si no lo hace su carrera se va a convertir en un circo". 

    Collymore no pudo haber estado más acertado. El tiempo de Sancho en Villa ha sido una breve historia de eventos desafortunados.

    • Anuncios
  • Aston Villa FC Training Session And Press Conference - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    No lo suficientemente en forma

    Su debut en casa en la liga contra el Manchester City debería haber sido un momento para saborear, ya que el Villa venció al equipo de Pep Guardiola, pero fue un día vergonzoso para Sancho, ya que Emery lo incorporó en la primera mitad para cubrir la lesión de Emi Buendia y luego lo sustituyó 45 minutos después. 

    Emery intentó dar un giro positivo a la decisión insistiendo en que estaba satisfecho con la actuación de Sancho, pero explicando que aún no estaba listo para jugar más de una mitad de un partido. "Su impacto fue bueno, su electricidad, su habilidad, pero no está en forma para jugar 90 minutos. 45 minutos no son suficientes para él."

    Fue una evaluación condenatoria del nivel de acondicionamiento físico de Sancho, dado que había estado en el club por casi dos meses y no había sufrido lesiones en ese tiempo. Pero el uso esporádico de Emery desde entonces ha sido aún más condenatorio. Sancho no ha jugado más de 20 minutos en ningún partido de liga desde entonces.

  • FC Basel 1893 v Aston Villa FC - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD6Getty Images Sport

    Haciendo una escena

    Sancho no ha tenido mucho mejor desempeño en la Europa League, a pesar de que la calidad de los oponentes es mucho más baja que en la máxima categoría de Inglaterra. Al menos ha sido titular en cuatro de seis partidos, pero no tiene goles ni asistencias. Su actuación contra Maccabi Tel Aviv fue calificada como "decepcionante" por el ex capitán de Villa, Stiliyan Petrov. Su última salida con la camiseta de Villa, contra Basilea, recibió mucha más atención por su lenguaje corporal que por su actuación en el campo.

    Cuando Emery lo sustituyó en la segunda mitad, Sancho no reconoció a su entrenador y luego golpeó un asiento en el banquillo. El incidente no fue bien recibido por el ex ojeador de Villa, Bryan King. "No está bien montar una escena," dijo. 

    "Sancho me parece como si no quisiera estar en Villa. Si ese es el caso, entonces adiós. No se usa un club de fútbol como el Aston Villa solo para ganar dinero, estás en un club de fútbol muy grande. Solo pueden tolerar ciertas cosas."

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN CITYAFP

    Ni siquiera Emery puede revivirlo

    Las dificultades de Sancho en el Villa son aún más desalentadoras porque el club parecía el lugar ideal para que él recuperara su carrera. Y Emery parecía el entrenador ideal. En palabras del exdirector deportivo del Villa, Monchi: "Si hay un entrenador en el fútbol europeo o incluso mundial que se caracteriza por recuperar jugadores y sacarles el máximo provecho, ese es Unai Emery."

    Emery supervisó la revitalización de Marcus Rashford en Villa Park después de ser expulsado del United por Ruben Amorim a principios de año y también sacó grandes momentos y actuaciones de Marcos Asensio cuando llegó a Birmingham sin un futuro claro en el Paris Saint-Germain. La carrera de Donyell Malen también se encontraba en una encrucijada cuando fichó por el Villa el pasado enero junto con Rashford y Asensio, con el club de Midlands pagando 25 millones de euros por el delantero en comparación con los 30 millones que el Dortmund había pagado al PSV Eindhoven por él en 2021. 

    Malen ha jugado en todos los partidos del Villa en la Premier League esta temporada, anotando cuatro veces más tres goles adicionales en la Europa League. Emery también revitalizó carreras en el Sevilla, ayudando a Ever Banega a volver a su mejor nivel después de caer tan bajo que había regresado al fútbol argentino antes de ser reunido con el entrenador vasco, con quien había trabajado en el Valencia. De hecho, a Emery le gustaba tanto Banega que intentó ficharlo para el Arsenal.

    A Emery parecía gustarle el desafío de tener un efecto similar en Sancho y cuando llegó el extremo, el entrenador señaló sus gloriosos momentos pasados. "Sí, tuvo algunos problemas en el Manchester United, pero durante su tiempo en el Borussia Dortmund, se desempeñó de manera fantástica," dijo. "Todavía es joven, aún tiene hambre y tiene la habilidad de mostrar sus habilidades y cualidades. Esperamos poder sacar lo mejor de él aquí."

  • Borussia Dortmund v Paris Saint-Germain: Semi-final First Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

    Mejor irse al extranjero

    Desafortunadamente, la visión de Emery de que Sancho siga el camino de redención de Rashford y Banega no se ha realizado. Y si Emery no puede revivir la carrera de Sancho en la Premier League, entonces es difícil ver quién podría hacerlo. 

    Aunque la actitud de Sancho y sus problemas con la puntualidad sin duda lo han frenado, el simple hecho es que su estilo de juego no se adapta al fútbol de sangre y truenos de la Premier League. Incluso en el apogeo de su poder en Dortmund entre 2019 y 2021, nunca estaba quemando defensores con velocidad. Era más efectivo regateando en transición, haciendo su daño en el medio del campo en lugar de en el último tercio y jugando balones a jugadores, notablemente Erling Haaland, que corrían al área y marcaban en lugar de encontrarse con un pase hacia atrás.

    Dadas sus luchas en los últimos cuatro años, es fácil olvidar que Sancho fue en cierto sentido un pionero para los jugadores ingleses, el primero de muchos en buscar su fortuna en el extranjero y prosperar. Necesita mirar nuevamente hacia costas extranjeras.  "Creo que necesita ir a jugar al extranjero nuevamente, ya que creo que el ritmo y la fisicalidad del juego le convienen mejor fuera de Inglaterra", dijo Jermaine Jenas (a través de 10 bet). "Creo que los jugadores están yendo al extranjero y mostrando sus verdaderas cualidades. No siempre funciona, pero creo que para un jugador de las capacidades de Jadon Sancho, creo que es un ajuste realmente bueno." 

    "Mira, ¿es Jadon un jugador muy talentoso? Creo que hemos visto claramente que es un futbolista extremadamente talentoso, pero simplemente no lo hemos visto consistentemente desde que llegó a la Premier League. Ha tenido numerosas oportunidades con varios entrenadores en el Manchester United. Ahora va a Villa con otro entrenador, y no ha funcionado del todo." 

  • Manchester United v Manchester City - 2024 FA Community ShieldGetty Images Sport

    El final del contrato con el United puede liberarlo.

    Siempre habrá una mesa para él en Dortmund, donde regresó cedido en 2024 y llegó a la final de la Liga de Campeones. Si un regreso a la Bundesliga no le atrae, entonces la Serie A ha sido un terreno fértil para jugadores cuyas carreras en la Premier League se habían estancado, como Scott McTominay, Billy Gilmour, Romelu Lukaku y ahora Rasmus Hojlund.

    Aunque los clubes italianos estaban interesados en Sancho antes de que terminara en Villa, sus enormes salarios resultaron un obstáculo. Pero sus días de ganar un salario de primera terminarán en junio cuando su lucrativo contrato con el United finalmente se termine, y él podrá elegir efectivamente su propio destino, siempre y cuando crean que todavía tiene algo que ofrecer. 

    Y hay un fuerte argumento para que corte su tiempo en Villa en enero y busque otro préstamo en el extranjero donde pueda tener tiempo de juego regular y demostrar que puede rendir en una liga un poco menos exigente.

    Pero ya sea en enero o en junio, Sancho necesita aceptar el hecho de que no va a triunfar en la Premier League y aún tratar de salvar lo que queda de su carrera.

Premier League
Aston Villa crest
Aston Villa
AVL
Manchester United crest
Manchester United
MUN
0