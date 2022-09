Arturo Vidal, 'Rey' de finales: ¿Cuántas ganó?

El King de Chile se abraza a la opción de levantar su primera Copa Libertadores.

13 de los 23 títulos que ha concretado Arturo Vidal a lo largo de su brillante carrera son finales que ganó un también especialista en concretar ligas que se han decidido en la fase regular.

Con el sueño más que vivo de un Flamengo finalista de América en la Copa Libertadores 2022 de cara a la resolución con el Athletico Paranaense, vale recordar que el King ha marcado 6 veces en definiciones que pudo concretar, en su mayoría de penal en series desde los 12 pasos, pese a errar en la Copa América 2015 un anecdótico remate pues Chile sí ganó aquella Copa.

Hay episodios tristes en la trayectoria del King, pues falló en las finales de Copa Confederaciones 2017 a manos de Alemania, DFB-Pokal 2008/2009 (Bayer vs. Werder Bremen) y 2017/2018 (Bayern vs. Eintracht), Coppa Italia 2011/2012 (por Juve vs. Napoli), Copa del Rey 2018/2019 (Barcelona vs. Valencia), DFL Supercup 2015 (Bayern vs. Wolfsburgo -con gol suyo en la tanda que no fue suficiente-) y la Champions League 2014/2015 (Juventus vs. Barcelona).

En total, Vidal ganó 13 finales y perdió 7 de un total de 20. ¿Cómo le irá en la vigésimo primera?

LAS FINALES QUE GANÓ ARTURO VIDAL