Arturo Vidal: "El talento que tiene Messi no se va a ver más en el mundo"

El chileno se deshizo en elogios a su compañero en el Barça. Además, se mostró feliz con su momento: "Me siento cómodo, la gente me lo hace sentir”.

Luego del gran rendimiento que tuvo Arturo Vidal en la victoria del sobre el (4-1), el volante chileno enfrentó los micrófonos para analizar su adaptación al conjunto catalán y, de paso, llenó de elogios a Lionel Messi, el gran protagonista del encuentro con un triplete.

“Hay que disfrutarlo mucho, hay que aprovecharlo. El talento que tiene no se va a ver más en el mundo. Es impresionante Leo. Se vio hoy y siempre que entra a la cancha”, afirmó.

Por otra parte, se mostró feliz con su momento en el Barça, pese a que no es un fijo en el once de Ernesto Valverde. “He cambiado de fútbol varias veces. He tratado de adaptarme lo mejor posible. Hoy me siento cómodo, la gente me lo hace sentir”, dijo.

Y respecto al triunfo de este domingo, resaltó que “es una victoria muy importante por todo lo que significa. Betis es un gran equipo".

Finalmente, habló sobre los compromisos amistosos que disputará junto a la Selección chilena frente a y , el 22 y 26, respectivamente.

“Es muy importante que los partidos que vienen se jueguen bien y que el técnico tenga la mejor nómina para ir a pelear la ”, cerró.