Argentina no es solo de los argentinos

Son de Bangladesh, India y Pakistan, entre otros lugares de Asia. Sueñan con Messi y aman a Argentina. En Lusail, el triunfo también fue de ellos.

Les brillan los ojos. Caminan al mismo ritmo mientras cantan sus canciones. Tocan una especie de tambor que mueven hacia un lado y otro. Dicen que están muy felices por ver a la Selección argentina. Parecen felices.

El segundo partido del equipo de Scaloni, en Lusail, Doha, fue diferente al debut. Algo cambió. El contagio fue diferente. La gente tuvo otra inspiración. Los argentinos decidieron -como Messi- ponerse el partido al hombro. Y los otros hinchas, los que se pusieron la celeste y blanca y aman esos colores aunque son de lugares lejanos a Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe, también.

Son de la India, Bangladesh, Nepal y Pakistán, entre otros lugares. Pertenecen a toda esa zona asiática que ama al fútbol pero, por no tener una gran tradición en sus países, se apropiaron de otras Selecciones. Sienten amor real por Argentina.

Los que tienen más de 40 años, vieron a Maradona, pero también mencionan a Batistuta. Sueñan con Messi y ven todos sus partidos. Aprovecharon la cercanía del Mundial en Qatar para cumplir un sueño.

Dicen que no lo pueden creer. Que cuando Messi pateó enloquecieron, la piel se erizó para toda la vida. Confían ahora en todo. El cielo es su límite.

"Estoy viendo a Messi desde el 2010. El primer partido fue el 5 a 0 ante el Real Madrid y desde ahí me enamoré. Ha sido impresionante. Hermoso, hermoso, qué experiencia. Un momento maravilloso", dice uno de los fanáticos.

Y agrega otro: "Desde nuestra infancia vemos Argentina, desde la época de Batistuta. Fue Maradona el que nos inspiró primero, pero vemos fútbol desde la época de Batistuta".

Salían del estadio Lusail con la idea de que la experiencia de su vida acababa de terminar: "No hay ningún jugador que se pueda comparar a Messi. Me dio escalofríos el gol, fue fantástico. Tan hermoso. Estará en nuestros corazones para siempre, en nuestras vidas".

Pero la historia de Messi en este Mundial no termina y la de ellos tampoco: "Tengo una pregunta para vos...¿sos fanático de Messi? ¿Cómo no amas a Messi? Lo admiro desde que recuerdo y es la pieza de arte más grande del fútbol y sería triste para el fútbol si Messi no gana el Mundial...".