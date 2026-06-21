Árbitro europeo para el partido entre Marruecos y Haití

La FIFA designó al árbitro neerlandés Danny Makkelie para el Marruecos-Haití, último partido de la fase de grupos del Mundial.

Marruecos suma 4 puntos, tras empatar 1-1 con Brasil y vencer 1-0 a Escocia.

Haití, en cambio, aún no ha sumado puntos tras perder 0-1 con Escocia y 0-3 con Brasil.

La cuenta de la FIFA en X confirmó que Makkelie estará acompañado por los asistentes Hessel Stegstra y Jan de Vries, y por el cuarto árbitro João Pinheiro.

El mexicano César Ramos pitará el Brasil-Escocia.

Brasil lidera el Grupo C con 4 puntos, por diferencia de goles sobre Marruecos.

Escocia es tercera con 3 puntos y Haití última sin puntos.