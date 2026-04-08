Araujo: ¿El arbitraje? Todos lo ven claro

Ronald Araújo, defensa del Barcelona, habló sobre la polémica arbitral tras la derrota 2-0 ante el Atlético en la ida de cuartos de la Liga de Campeones.

Tras el partido, Araujo declaró: «Sinceramente, no me gusta hablar mucho del arbitraje».

Y añadió: «Al final, tuvimos ocasiones para marcar goles y cambiar el resultado, pero no las aprovechamos como debíamos».

Y matizó: «Pero hay cosas que están claras para todos».

El partido tuvo giros clave: el Barcelona empezó con presión ofensiva pero desaprovechó varias ocasiones por medio de Marcus Rashford y Robert Lewandowski. El partido cambió en el minuto 41, cuando el árbitro mostró una tarjeta amarilla al defensa Pau Cubarsí, que el VAR convirtió en roja directa.

Con uno menos, el Barça sufrió y el Atlético aprovechó: Julián Álvarez marcó de tiro libre justo antes del descanso y Alexander Sorloth sentenció en la segunda parte.

Hansi Flick intentó reaccionar con cambios, pero la inferioridad numérica limitó a su equipo a ocasiones que no acabaron en gol.