Aplazado el partido del Mundial entre México e Inglaterra

El partido de octavos de final entre México e Inglaterra no comenzará a las 02:00, hora de los Países Bajos. Debido a las inclemencias meteorológicas en los alrededores del Estadio Azteca, el inicio se ha pospuesto y, por ahora, está previsto para las 03:00, hora de los Países Bajos (19:00, hora local), según informa el periodista Ben Jacobs.

Aunque mejoró ligeramente el clima en Ciudad de México y se barajó mantener el horario inicial, las autoridades optaron por posponer el encuentro ante el riesgo de nuevas tormentas en la zona.

El aplazamiento obedece a los estrictos protocolos contra tormentas que regirán el Mundial 2026. La FIFA ya los había anunciado y se basan en el «protocolo detormentas», usado en la Copa del Mundo de clubes y en varios amistosos.

El protocolo suspende o aplaza el partido cuando se detectan rayos en un radio de 13 km. Los jugadores abandonan el campo de inmediato y los aficionados son llevados a zonas seguras. Luego comienza un periodo de espera obligatorio de treinta minutos.

Si durante esos 30 minutos se detectan nuevos rayos, el reloj se reinicia. Esto puede prolongar aún más el retraso.

Alineación de México: Rangel; Sánchez, Montes, Vásquez, Gallardo; Romo, Lira; Alvarado, Mora, Quiñones; Jiménez.

Alineación de Inglaterra: Pickford; Quansah, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane.