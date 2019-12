Andrada habló de su futuro: "Quiero respetar el contrato"

"Hay una dirigencia nueva y cuando me presenté sabré qué destino voy a tener", dijo el arquero. ¿Un mensaje optimista o pesimista?

El increíble presente de Esteban Andrada fue una de las mejores noticias del 2019 para Boca. El hombre récord no solo fue una de las grandes figuras del año, sino que además terminó ganándose un lugar en la Selección argentina y se prepara para ser una de las bases del equipo para el 2020. Sin embargo, los rumores de una posible salida suenan con fuerza y es uno de los máximos temores para la nueva dirigencia.

"Sabemos que hay una gete nueva, asi que cuando me presente veré que destino voy a tener. Depende del club lo que quiere hacer conmigo, hasta el 3 de enero no voy a saber nada", expresó el arquero en Radio La Red. ¿El problema? Él mismo lo explicó: "La dirigencia no tiene la culpa de lo que pasa en el país, ni de la devaluación de la moneda. Firme por tres años y medio y quiero respetar mi contrato".

Las últimas informaciones sugieren que al mendocino lo siguen de y de Milan, preparados para hacer ofertas que el Xeneize no podría igualar. ¿Un mensaje optimista o pesimista, entonces? El tiempo dirá...