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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Análisis arbitral: ¿Mereció Empolo la expulsión ante Argentina?

Argentina vs Switzerland
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B. Embolo
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Un incidente dramático dejó fuera de combate al delantero de Suiza.

La plataforma española «Archivo VAR», especializada en el análisis arbitral, destaca la expulsión del suizo Breel Embolo en el Argentina 3-1 Suiza de este domingo en cuartos del Mundial 2026.

Explicó que el incidente se debió a una reciente modificación del protocolo del VAR aprobada por la FIFA y el IFAB.

En el 72’, el árbitro João Pinheiro pitó una falta de Paredes sobre Embolo y amonestó al argentino.

Sin embargo, el VAR corrigió la decisión por «error de identificación del jugador» (Mistaken Identity), norma que permite revisar la amonestación si la falta la cometió otro futbolista.

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Tras revisar la jugada, se comprobó que Paredes no había cometido falta y que Embolo había simulado, por lo que se anuló la amonestación al argentino y se mostró la tarjeta amarilla al delantero suizo.

Como Embolo ya tenía una amarilla, fue expulsado, dejando a Suiza con diez.

Según la plataforma «Archivo VAR», la norma de la IFAB indica que, si se amonesta a un jugador por una falta cometida por otro, se corrige la identificación y se mantiene la sanción. Por ello, el delantero suizo recibió la segunda amarilla.

La FIFA interpreta que, al aplicar la cláusula de «error en la identificación», una falta de tiro libre directo y una simulación de tiro libre indirecto pueden considerarse una única infracción, criterio que el árbitro aplicó con Embolo.


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