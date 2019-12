América de Cali vs. Junior: fortalezas y debilidades de los finalistas de la Liga Águila

Tiburones y Diablos se cruzan en la gran final del segundo semestre, en busca de la anhelada estrella de Navidad.

y Junior sufrieron a los largo del segundo semestre, pero nunca perdieron la confianza y supieron superar todas las adversidades para llegar, en contra de las probabilidades, a la gran final de la Liga Águila 2019-II.

Una final inédita en el FPC, a la que el Tiburón llega alcanzando una histórica marca de como el único equipo con tres finales consecutivas en los torneos cortos y quiere igualarlo también en número con tres títulos al hilo. Por su parte 'La Mecha' llega a su cuarta final en los torneos cortos, luego de 10 años de no luchar por un título en la máxima categoría.

Ambos son merecidos finalistas, candidatos a la estrella de Navidad y en Goal analizamos sus fortalezas y debilidades para esta gran final.

JUNIOR

FORTALEZAS

Sin duda alguna, la principal fortaleza para enfrentar esta final es su experiencia, pues la gran mayoría de sus jugadores está habituada a disputar estas instancias y a sacarlas adelante; Junior tiene una plantilla equilibrada de veteranía, juventud y mucho talento. Además tiene en el banco un viejo zorro como Julio Avelino Comesaña que conoce como las virtudes y debilidades de su equipo.

En cuanto a fútbol, el Tiburón es un equipo que sabe darle manejo a la pelota, defiende con la posesión de la misma y cuando no la tiene sabe agruparse en el fondo cerrando muy bien su arco, no en vano fue uno de los equipo menos goleados de la fase regular, apenas recibió 9 tantos en 20 partidos. A la hora de atacar explota muy bien las bandas con hombres rápidos como Cetre y Moreno. Además, tiene una fiera arriba, como Teófilo Gutiérrez, que no solo desgasta la defensa rival, también pone a jugar a sus compañeros y crea espacios para que ellos los aprovechen en el área rival.

DEBILIDADES

Sin embargo, no todo es color de rosa en el bicampeón. A lo largo del campeonato, Junior ha demostrado que es un equipo muy irregular y puede pasar de hacer un partido de ensueño a uno para el olvido de la noche a la mañana. Además tiene un gran déficit de efectividad de cara al gol, llega muchas veces al área rival, pero al no tener un goleador nato suele perder muchas chances claras. De igual manera, el Tiburón ataca a veces de manera desordenada, quedando mal parado y dejando su portería descubierta, afortunadamente a contado con un Sebastian Viera inspirado.

AMÉRICA DE CALI

FORTALEZAS

Tuvo un fuerte bajón a la mitad del todos contra todos, pero terminó siendo el equipo más regular del campeonato y el que más partido ha ganado, 14 de 26 disputados. Es un equipo balanceado en ataque y defensa (marcó 38 y recibió 31 goles). Su punto fuerte es la medular con hombres de sacrificio, pero con mucho talento que se suman fácilmente al ataque, además tiene un goleador inspirado como MIchael Rangel, actual goleador del campeonato con 13 tantos, cuatro en los cuadrangulares que fueron vitales para llevar a la Mecha a la gran final.

DEBILIDADES

No tiene una gran nómina y pocos jugadores de experiencia en finales, algo que termina pesando en estas instancias, como le pasó recientemente al Cali en la Copa . Además, suele tener errores cruciales en defensa, razón por la cual es uno de los equipos más goleados del certámen. También le juega en contra la presión de su hinchada por lograr un título esquivo desde hace más de una década.