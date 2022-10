América de Cali volvió al triunfo: tres puntos de oro ante Alianza

El Diablo Rojo sacó el resultado en el Daniel Villa pese a tener un partido flojo y de pocas emociones.

Vaya momento para ganar después de cinco partidos sin hacerlo. América aprovechó los constantes sube y baja de casi todos los equipos que están peleando clasificación a los Cuadrangulares para sacar tres puntos de oro en Barrancabermeja. Por lo pronto, las formas pasan a un segundo plano.

Y no es que ganar bien no sea importante para el equipo, cuerpo técnico y afición; lo es y bastante, pero a estas alturas del semestre, cuando cada punto pesa toneladas y puede marcar una diferencia entre la eliminación o no, la prioridad es sumar tanto como sea posible, más aún ante rivales que ya no tienen mucho por pelear.

El providencial gol de Falque, ante el preciso centro de Mena, disimula pero no oculta que América hizo un flojo partido ante el Aurinegro que estaba pintado para el empate o por momentos, para una victoria local pues inquietó varias veces a Graterol, hizo ver mal a la defensa, pasó por el medio campo con demasiadas libertades y desconectó a la ofensiva, ayudados por la imprecisión que tuvo el Escarlata en el último cuarto de cancha.

Ahora vienen dos finales, ante Pasto en casa y ante Unión en Santa Marta. El primero ya está del otro lado, pero luchará por ser cabeza de serie y el segundo es un rival directo por uno de los cupos a la semifinal. Es momento de seguir ganando, priorizando el resultado por lo apremiante que está la tabla y de mirar las formas después. La hinchada y el club mismo necesita volver a pelear un título, ya habrá tiempo para que Guimarães arregle todo lo que está mal.