América de Cali no despega y volvió a empatar

El Escarlata no supo sacar ventaja de un Campín colmado por su gente, ante Equidad.

Que sí, que no, que sí de nuevo, pero que el marcador no reflejó el buen trabajo hecho en cancha o que después de la primera victoria, ante Águilas, parecía el despegue definitivo, tarea que debía confirmar esta tarde en Bogotá ante Equidad, en un estadio rojo casi al 100%.

La tarea quedó pendiente, porque ‘La Mecha’ volvió a lucir plano, sin variantes, con poco remate a puerta y poco juego elaborado, ante un rival que tampoco estuvo muy lejos de lo mismo y que hicieron del partido un trámite somnoliento y de contadas emociones en los arcos. Estaban parejos en la tabla y estuvieron parejos, por lo bajo, en el gramado.

El equipo de ‘Guima’ volvió a pecar por la falta del colectivo y por algunos pecados en defensa que se vieron en el Pacual ante los de Rionegro que no lograron capitalizar, mismo mal de los Aseguradores. “Equipo que gana, no se toca” y no se tocó, pero cuando Guimaraes echó mano del banquillo con Pérez, ‘Ratón’ Quiñónes y Falque, el libreto tampoco fue encontrado.

Un tímido 0-0 que no estuvo a la altura de la fiesta previa que había armado la parcial americana y que deja la obligación de ganar lo que venga: Junior, Once Caldas, Cali y Medellín antes de un “respiro” ante Patriotas previo a los tres grandes clásicos y Tolima. Asimismo, el rojo quedó dependiendo de los seis puntos pendientes en los juegos aplazados, pues de no sumarlos, podría comprometer el camino en la Liga.

Al equipo se le nota que le falta, además de refuerzos que no pudieron llegar, mucho más tiempo de trabajo y cohesión. Pero tiempo es lo que no hay este semestre, por lo que el cuerpo técnico y el plantel tendrán que maximizar los trabajos entre la semana y reflejarlos oportunamente en cada fecha para no volverse a despedir tempranamente de los Cuadrangulares. El tiempo y la ‘empatitis’, corren en contra.