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Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Álvarez iguala a Maradona... y se acerca al trono de Messi

Argentina vs Switzerland
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Julián Álvarez
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Inglaterra

La estrella del Atlético de Madrid marcó un gol con un disparo magnífico

Julian Álvarez marcó un hito histórico con Argentina en el Mundial al anotar el segundo gol en la victoria 3-1 sobre Suiza en la prórroga, lo que llevó al vigente campeón a las semifinales del Mundial 2026 esta mañana.

Según Opta, ya suma 5 goles en Mundiales, 4 en eliminatoria.

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Así, el delantero igualó el récord de Diego Maradona y se convirtió en el segundo argentino con más goles en eliminatorias, solo por detrás de Lionel Messi, quien lidera la lista con 7.

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Los «bailarines del tango» se adelantaron ante Suiza gracias a un gol de Alexis Mac Allister en el minuto 10, antes de que la selección europea lograra el empate en el minuto 67, obra de Dan Ndoye, lo que llevó el partido a la prórroga.

Julián Álvarez (m. 112) y Lautaro Martínez (m. 120+1) sentenciaron el encuentro.


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