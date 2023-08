Alexis Vega reveló que pensó en el retiro prematuro con Chivas

Las lesiones han sido una losa con la que ha cargado Alexis Vega por lo que pensó en un retiro anticipado con Chivas.

Alexis Vega, delantero de las Chivas, no negó que pensó en un retiro prematuro con el Guadalajara por una lesión crónica que lo alejó de las canchas y no le permitió jugar la Copa Oro con la Selección mexicana de Jaime Lozano.

"Fue algo complicado porque el torneo pasado viví algo similar, no sabía qué iba a pasar, si necesitaba otra cosa, descanso, pero bueno después me hacen radiografía, estudios, me sale que estaba desgastado el cartílago, no tanto el golpe, sino de mi rodilla", planteó Vega en entrevista con TUDN.

"Me pasó por la cabeza. '¡Uta, otra lesión, otra cirugía!' Es algo complicado, pero soy fuerte. Sabemos que estas cirugías pueden acortar la carrera de un jugador, estoy tranquilo, contento, estoy sano y aprovechar lo máximo el tiempo que me quede", explicó Alexis, quien dejó en claro que no hubiera sido en este momento, sino de manera anticipada.

Desde su llegada a Chivas, uno de los problemas que han afectado a Alexis han sido las constantes lesiones, mismas que sufrió con el Toluca y que puso en duda ante la opinión pública lo que sería continuar su carrera con el club rojiblanco.