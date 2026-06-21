Al-Hamdan: «Tenemos muchas excusas, pero el partido contra Cabo Verde está en nuestras manos»

Abdullah Al-Hamdan, delantero de Arabia Saudí, ha descartado excusas tras la goleada sufrida ante España y ya piensa en el próximo partido contra Cabo Verde.

La selección saudí perdió 0-4 ante España este domingo en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en la segunda jornada del Mundial 2026.

Al-Hamdan declaró al diario saudí «Al-Riyadiah»: «En primer lugar, compartimos vuestros sentimientos; estamos más tristes que vosotros. Esperábamos haber rendido a un mejor nivel».

Y añadió: «No es el momento adecuado para hablar; nos encontramos en un momento delicado, aún no ha terminado todo y tenemos por delante un partido decisivo».

Y matizó: «El entrenador lleva poco tiempo con nosotros y es la primera vez que usamos este sistema. Podría dar muchas excusas, pero no es el momento».

Alude así a la decisión del seleccionador griego Giorgos Donis de alinear cinco defensas ante España, sistema con el que los “Verdes” debutaron bajo su mando.

Y concluyó: «Dentro de cuatro días tenemos un partido decisivo. Venimos con un solo objetivo: clasificar. Si no ganamos, no mereceremos avanzar».

La selección saudí se medirá a Cabo Verde la madrugada del sábado en la última jornada de grupo y necesita ganar para avanzar a dieciseisavos.