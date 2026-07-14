Ajax y PSV siguen a Lucca Marques, según ESPN Brasil. El Porto de Francesco Farioli ya presentó una oferta por el extremo de 19 años del São Paulo.

El Oporto aprecia su potencial y planea integrarlo con calma en el primer equipo. Ajax y PSV también lo vigilan, pero aún no han presentado ofertas.

Debutó en 2025 y ya ha jugado 26 partidos con el São Paulo. Su contrato vence el 30 de abril de 2028 y Transfermarkt lo valora en tres millones de euros.

Según ESPN, su cláusula de rescisión para clubes extranjeros es de 80 millones de euros, para evitar que los grandes de Europa se lo lleven sin más.

Este extremo izquierdo, con un potente pie derecho, es uno de los mayores talentos de la cantera del São Paulo y ha jugado 21 partidos con la selección sub-20.

En cualquier caso, el Ajax tiene prácticamente asegurados los servicios de Marcos Leonardo. El delantero de 23 años llega procedente del Al-Hilal saudí por 17,5 millones de euros.