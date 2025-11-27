+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Serie A
AC Milán
San Siro
Lazio
Mira el partido (México y Sudamérica)Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

AC Milán vs. Lazio, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Serie A entre AC Milán y Lazio, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

AC Milán recibe a la Lazio este sábado 29 de noviembre a las 20:45 horas (España) en el estadio San Siro, por la décima tercera jornada de la temporada 2025-2026 de la Serie A.

Sigue aquí en directo el AC Milán vs. Lazio de la Serie A 2025-26

Los Rossoneri llegan al compromiso después de vencer por marcador de 1-0 a Inter de Milán en la fecha 12, con gol de Christian Pulisic. El equipo dirigido por Massimiliano Allegri es segundo en la clasificación con 25 puntos.

Por su parte, las Águilas derrotaron por 2-0 a Lecce en su más reciente partido de liga, con anotaciones de Mattéo Guendouzi y Tijjani Noslin. El cuadro a cargo de Maurizio Sarri es octavo en la tabla con 18 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Copa Italia
Lazio crest
Lazio
LAZ
AC Milán crest
AC Milán
MIL

Cómo ver AC Milán vs Lazio, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaDAZN
SudaméricaDisney+
MéxicoDisney+
Estados UnidosDAZN, Paramount+

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Disney+. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de DAZN, Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de AC Milán vs Lazio

crest
Serie A - Serie A
San Siro

El partido se disputa este sábado 29 de noviembre a las 20:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Siro.

  • México:13:45 horas
  • Argentina:16:45 horas
  • Estados Unidos:14:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

AC Milán contra Lazio alineaciones

AC MilánHome team crest

3-5-2

Formación

4-3-3

Home team crestLAZ
16
C
M. Maignan
46
M. Gabbia
23
F. Tomori
31
S. Pavlovic
19
Y. Fofana
56
A. Saelemaekers
14
L. Modric
12
A. Rabiot
33
D. Bartesaghi
10
R. Leao
18
C. Nkunku
94
I. Provedel
13
A. Romagnoli
77
A. Marusic
3
L. Pellegrini
34
M. Gila
5
M. Vecino
8
M. Guendouzi
26
T. Basic
18
G. Isaksen
10
C
M. Zaccagni
19
B. Dia

4-3-3

LAZAway team crest

MIL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Allegri

LAZ
-Alineación

Suplentes

Manager

  • M. Sarri

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del AC Milán

El futuro de Santiago Giménez cada vez luce más lejos de Milán, con los constantes rumores alrededor del delantero mexicano y sus posibles destinos, entre ellos la Premier League.

Noticias de la Lazio

Las Águilas se encuentran en buen momento con solo una derrota en sus últimos cinco juegos de liga, situación que los coloca a solo tres puntos de distancia de los puestos de clasificación a competiciones continentales.

Cómo llegan al partido

MIL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/5
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
3/5

LAZ
-Formulario

Gol marcado (encajado)
5/2
Partidos de más de 2.5 goles
0/5
Ambos equipos anotaron
0/5

Historial de Enfrentamientos Directos

MIL

Últimos partidos

LAZ

3

Victorias

1

Empate

1

Victoria

8

Goles marcados

4
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Clasificación

