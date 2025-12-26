AC Milán vs. Hellas Verona, Serie A: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

El AC Milan y el Hellas Verona se enfrentan este domingo 28 de diciembre a las 12:30 horas (tiempo de España) en la jornada 17 de la Serie A.

Los Rossoneri vuelven a centrarse en la liga tras su amarga aventura en la Supercopa de Arabia Saudí. Los Rossoneri buscan el liderato de la Serie A, a solo un punto de distancia. Por otro lado, el Verona está desesperado por sumar puntos para evitar el descenso: actualmente ocupa el decimoctavo puesto en la tabla, a dos puntos del Parma. Michael Fabbri arbitrará, mientras que Mazzoleni y Volpi utilizarán el VAR.

A continuación, toda la información del partido: hora, posibles alineaciones y dónde verlo por televisión y streaming.

Cómo ver AC Milán vs Hellas Verona, Serie A 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, mientras que en México se podrá seguir por ESPN y Disney+.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN y Disney+. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, DAZN, Paramount+ y Fubo Sports.

Milan-Verona: hora de inicio

Serie A - Serie A San Siro

El partido se disputa este domingo 28 de diciembre a las 12:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio San Siro.

México: 05:30 horas

05:30 horas Argentina: 08:30 horas

08:30 horas Estados Unidos:06:30 horas (tiempo del este)

Noticias sobre los equipos y formaciones

Noticias sobre el Milan

Milán con duda defensiva: Gabbia no está aún al máximo, De Winter se calienta. La única baja segura es Giménez: Leao está definitivamente recuperado y jugará junto a Pulisic desde el inicio, Fofana lleva ventaja sobre Loftus-Cheek.

Noticias sobre el Verona

En el Verona fuera Bradaric y Suslov, la gran duda concierne a la condición del tobillo de Giovane. Si el brasileño lo logra, sería titular con Orban, mientras que frente a Montipò el trío defensivo sería con Unai Nunez, Nelsson y Bella Kotchap.

Forma

Milan viene de la derrota contra el Napoli en Supercopa y del empate con el Sassuolo en liga. Los rossoneri quieren encontrar una victoria que falta desde el día de la Inmaculada con el 3-2 al Torino.

Verona victorioso en los últimos dos partidos jugados: 6 puntos contra Atalanta y Fiorentina que han demostrado el gran crecimiento de los hombres de Paolo Zanetti.

Partidos entre los dos equipos

El Milan ha ganado los últimos cinco partidos jugados contra el Verona, incluyendo 3 veces por 1-0. Los venecianos no vencen a los rossoneri desde el 3-0 del 17 de diciembre de 2017.

Clasificación

El Milan es segundo detrás del Inter, que lidera la Serie A con 33 puntos frente a los 32 de los rossoneri. El Verona es antepenúltimo, con 12, -2 del Parma.