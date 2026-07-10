Abundancia de armas... España iguala el récord de Egipto y Marruecos

Fabián Ruiz marcó en el 30’ ante Bélgica y elevó a seis los goleadores distintos de España en el Mundial 2026.

Con este tanto, ya son seis los jugadores distintos que han marcado para España en este Mundial: Mikel Oyarzabal, Pedro Porro, Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Merino y Fabián Ruiz.

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Así, España iguala a Argentina, Croacia, Egipto, Marruecos, Japón y Estados Unidos, con seis goleadores distintos, según «Squawka».

Solo Bélgica y Alemania, con siete, tienen más.



