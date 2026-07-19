Abou Treika lo suelta: ¡Messi se merece dos Balones de Oro, no uno!

Mohamed Abou Treika, leyenda de Egipto y del Al-Ahly, ha elogiado a Lionel Messi antes de la final del Mundial 2026 contra España.

Messi ha marcado 8 goles y dado 4 asistencias, dos de ellas en la semifinal contra Inglaterra.

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En declaraciones a beIN Sports antes del partido, Abou Treika afirmó: «España se enfrentará a Messi, principal artífice de la final de Argentina».

Y añadió: «Sin Messi, Argentina parece un equipo normal, pues él marca la diferencia y juega por encima de su edad. ¿Cómo puede aportar tanto con 39 años?».

«Parece tener veintipocos años, y lo logrado no se debe solo al talento, sino al compromiso y al gran esfuerzo de veinte años».

Y concluyó: «Se merece ganar el Balón de Oro dos veces seguidas por el espectáculo que ofrece; para mí, es el mejor de la historia».