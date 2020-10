¿A qué aspiran los equipos de los mexicanos en la Champions 2020-21?

Las aspiraciones de cada uno resultan diferentes; sin embargo, todos tienen lo necesario para aspirar al menos a los octavos.

Se sortearon los grupos de la UEFA Champions League 2020-2011, los cuales contarán con presencia mexicana: la de Héctor Herrera con el Atlético Madrid, Edson Álvarez en el y Tecatito Corona en el Porto.

A diferencia de épocas pasadas, no son tantos e, incluso, corre el riesgo de que baje la cantidad si se da algún movimiento contrarreloj. Aún con la pandemia de coronavirus presente en prácticamente cualquier rincón del mundo, los clubes y las federaciones han aprendido a sobrellevarlo y mitigar los contagios mediante los protocolos.

A continuación, en Goal te contamos para que están cada uno:

¿A QUÉ ASPIRAN ATLÉTICO Y HERRERA?

Les tocó ni más ni menos que en el A con el campeón . Pero, fuera de eso, Lokomotiv de Moscú y Salzburgo lucen como oponentes en teoría accesibles. Por lo tanto, los Colchoneros no deberían tener tantos problemas para quedarse con alguno de los dos puestos para octavos.

Por otro lado, el mediocampista no es muy probable que tenga minutos si finalmente se queda en el club. Después de una temporada de más a menos en la anterior, nuevamente el exPachuca se ha convertido en la tercera o hasta cuarta opción del técnico Diego Simeone en su zona. El Cholo prefiere antes a Thomas Partey, Koke y Sául Ñíguez en esa posición.

Sólo la regla de los cinco cambios y un calendario tan comprimido podrían salvarlo de tener algo de regularidad. Al Atleti le urge trascender y hasta levantar la copa; apellidos como los de Suárez o Félix lo obligan.

FECHA HORARIO PARTIDO FASE 20 o 21 de octubre No definido No definido Jornada 1 27 o 28 de octubre No definido No definido Jornada 2 3 o 4 de noviembre No definido No definido Jornada 3 24 y 25 de noviembre No definido No definido Jornada 4 1 o 2 de diciembre No definido No definido Jornada 5 8 o 9 de diciembre No definido No definido Jornada 6

¿A QUÉ ASPIRAN AJAX Y EDSON?

Sembrados en el D junto al , y el Midtjylland. No la tiene fácil el cuadro de Ámsterdam dado que los Reds siguen siendo uno de los conjuntos más sólidos de toda Europa.

En tanto, los italianos vienen de dar su mejor temporada en la historia siendo la cenicienta del curso previo de la UCL y casi arrebatándole el título de la a la por momentos. Los daneses, por su parte, clasificaron por primera ocasión a la ronda de grupos.

El canterano del América viene recuperando su espacio a comienzos de la 2020-21 gracias a que el timonel Erik ten Hag recobró la confianza en él. El DT lo devolvió al mediocampo, aunque se ha visto un poco seguro por lapsos como cuando lo expulsaron debido a una desconcentración vs el Vitesse.

De cualquier manera, el estratega lo defendió. Por lo mismo, pareciera que eso no le afectaría y se mantendría en el once.

FECHA HORARIO PARTIDO FASE 20 o 21 de octubre No definido No definido Jornada 1 27 o 28 de octubre No definido No definido Jornada 2 3 o 4 de noviembre No definido No definido Jornada 3 24 y 25 de noviembre No definido No definido Jornada 4 1 o 2 de diciembre No definido No definido Jornada 5 8 o 9 de diciembre No definido No definido Jornada 6

¿A QUÉ ASPIRAN PORTO Y TECATITO?

Se localizan en el C acompañados por , y Olympiacos. Los Sky Blues siempre son eternos candidatos por más que no la hayan ganado. Es de las pocas escuadras que gastó en el mercado (Ruben Dias, Nathan Aké, Ferran Torres...) como si no existiera el COVID-19 gracias a la chequera de su jeque.

El OL atraviesa un proceso de reconstrucción desde el año pasado a partir del arribo de André Villas-Boas y eso se dejó ver a través del segundo lugar conquistado en la 19-20. Darío Benedetto, Dimitri Payet, Álvaro González y compañía ya demostraron ser un dolor de cabeza para oponentes como el .

En el papel, los griegos conforman al eslabón más frágil del sector. Pero ya se sabe que, en el trofeo de la Orejona, las sorpresas están a disposición en cada edición.

Jesús Manuel Corona es la figura de los Dragones, los cuales esperan pelear por la segunda plaza y soñar con otra campanada como las protagonizadas en 1986-87 y 2003-04.