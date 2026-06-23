A pesar de su deseo, el Real Madrid permite la salida de su estrella

Según varios medios, el Real Madrid podría vender a uno de sus pilares en el mercado veraniego y valorará las ofertas que se ajusten a sus objetivos.

El periodista italiano Gianluigi Longari informó este martes que el club blanco escuchará ofertas por el centrocampista francés Aurélien Tchouaméni, en el marco de la reestructuración del medio campo.

Longari publicó en XN que el club ya no lo considera intocable y estudiará las propuestas que reciba.

El centrocampista, de 25 años, prefiere quedarse y pelear por su sitio con José Mourinho, pero el club valora su salida.

Según Longari, el Manchester United ya contactó al agente del jugador para presentarle el proyecto deportivo y las condiciones de un posible traspaso.

Fabrizio Romano confirmó el gran interés del United y mencionó dos obstáculos para cerrar el acuerdo.

Las especulaciones sobre su salida crecieron tras una pelea con Fede Valverde, que acabó con un puñetazo del francés al uruguayo. El equipo terminó la temporada sin títulos, lo que forzó cambios liderados por Florentino Pérez con el regreso de Mourinho. y luego anunció tres fichajes de la Premier: Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté.

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