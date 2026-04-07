A Consisao le espera una grata sorpresa frente al Neom

El Al-Ittihad de Yeda se prepara para enfrentarse al Neom en la jornada 29 de la Liga Profesional Saudí, en medio de señales positivas sobre la disponibilidad de uno de sus principales defensas.

El diario saudí «Al-Riyadiah» citó fuentes internas del club que afirmaron que el veterano defensa Ahmed Sharahili ya está en plena forma física, tras participar con normalidad en el entrenamiento colectivo de ayer lunes, en preparación para el partido previsto para el miércoles.

Sharahili se perdió el último partido contra Al-Hazm por decisión técnica del entrenador portugués Sergio Conceição, quien prefirió no someterlo a esfuerzo tras su regreso de la concentración de la selección saudí.

También se ausentó del entrenamiento del domingo pasado por el mismo motivo, antes de reunirse con sus compañeros el lunes en el campo del club.

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En esa misma sesión de entrenamiento participó el delantero marroquí Youssef En-Nesyri, quien jugó contra Al-Hazm pero no pudo entrenar el domingo debido a un ligero cansancio.

El Al-Ittihad sufre varias bajas importantes antes del partido contra el Neom, ya que no podrá contar con Moussa Diaby, sancionado tras recibir una tarjeta roja en el último partido.

También se perderá el partido por lesión el delantero Saleh Al-Shehri, mientras que la situación de Youssef En-Nesyri aún no está clara, ya que sufre de fatiga muscular.

El vigente campeón ocupa la sexta posición en la clasificación de la liga con 45 puntos, mientras que el cuerpo técnico espera aprovechar todas las opciones disponibles para mejorar su posición en las jornadas restantes.