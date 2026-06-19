3 goles... Catar logra un hito sin precedentes en el Mundial

Catar hizo historia en el Mundial con un resultado sin precedentes ante Canadá, en la segunda jornada del Grupo B.

Cayó 6-0, lo que complica su futuro: suma un punto y necesita ganar en la última jornada a Bosnia y Herzegovina para soñar con los dieciseisavos.

Además de los seis goles encajados, incluido un autogol de Mohamed Al-Mannai, Qatar acabó con nueve jugadores desde el minuto 53 por las expulsiones de Hammam Al-Amin e Issam Madibo.

Según «Mister Chip», es la primera vez que un equipo recibe dos expulsiones y un autogol en un mismo partido del Mundial.

Según Opta, es el primer equipo asiático con dos expulsiones en un mismo partido mundialista.

Es, además, la tercera selección —tras Estados Unidos e Italia en 2006 y Uruguay y Alemania en 1966— cuyos jugadores han visto dos rojas en la primera hora de un Mundial desde 1966.

Solo superan este registro Estados Unidos ante Italia en 2006 y Uruguay frente a Alemania en 1966.

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